亚股收复部分失地 美国数据向好安抚市场

路透东京10月17日 - 亚洲股市周五收复本周的部分失地，此前美国一系列数据表现强劲，安抚了动荡的全球金融市场，但投资者仍对全球经济成长减速的疑虑感到不安。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬0.2%，本周周线迄今下跌0.5%，可能连续第六周收跌。

但日本市场正面人气持续时间不长，日本股市日经指数.N225下跌0.5%至四个半月低点。

隔夜出炉的数据显示，美国上周初请失业金人数降至14年低点，9月工业生产大幅增长，这些正面信号帮助缓解了外界对于美国经济前景的担忧。这帮助缓解了投资者的紧张情绪。

“要让市场真正平静下来且波动率下降，我们需要看到美国、尤其是欧洲在一段时间内公布表现更好的数据，”IG Markets首席市场策略师Chris Weston表示。

该报告促使很多风险资产反弹。受全球经济成长减弱疑虑影响，这些风险资产本周受挫。

“人们仍然认为美国经济根基稳固，但不再觉得美国强劲到能引领全球经济。”Sumitomo Life的股票投资总监Hiroshi Ono说道。

欧洲可能陷入衰退，日本经济萎靡，中国成长放缓，以及埃博拉疫情的肆虐，都在搅扰着投资者，引发金融市场动荡，带来数年都未见的波动。

美股周四走势再度震荡，但勉力守在前日触及的数月低点上方。标准普尔500指数.SPX收平。

波动率指数.VIX下滑到25.2%，周三曾触及31%上方的两年半高位。

“我预期市场波动率将逐步下降，在经历了动荡的一周后，止损操作将很快平息，市场将关注主要经济体会采取怎样的政策举措。”SMBC日兴证券的资深分析师Makoto Noji说道。

扶助市场人气的还有美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的讲话。布拉德周四表示，美联储可能想暂时维持购债计划，因通胀预期回落。

尽管近几个月强劲的美国数据并不支持美联储继续保留刺激政策，多数投资者仍预期美联储会在本月底结束购债方案，与之前的计划一致。

美元也开始复苏，美元指数.DXY在84.950企稳，摆脱周三所及的三周低点84.472。

“市场基本上冷静下来，受助于强劲的美国经济数据和美联储官员布拉德意外温和的言论，”CitiFx分析师在客户报告中称。

欧元兑美元EUR=回吐周三录得的部分涨幅，报1.2811，脱离本周高点1.2887。

欧元区二线国家公债急剧下跌，使欧元受到拖累。

希腊公债受创最重，10年期公债收益率(殖利率)涨至近9%，西班牙的一项公债标售也未达到目标，因投资人需求疲弱。

在欧洲决策者艰难应对通缩和经济衰退风险之际，新资金流向这些债市成为他们的新麻烦。

欧元区五个二线国家9月已出现通缩，包括西班牙与意大利，而德国一连串意外疲弱的数据，显示该国动能也正在流失。

历经四个月的跌势之后，布兰特原油期货LCOc1上涨近1美元，至每桶86美元上方。

但指标布兰特油价料录得连续第四周跌势，该合约周四曾触及四年低位，供应过剩且中国与欧洲需求疲弱打压了油价。

周五亚洲预计没有能够令市场变动的数据公布。当天稍晚，欧洲央行执委科尔将就“我们从危机中学到了什么？”发表演说，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦将于不同场合谈论“经济的良机”。(完)

(编译 朱晓军/杜明霞/高琦/李春喜/陈宗琦；审校 于春红/王洋/田建华/朱晓军)

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