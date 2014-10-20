日股引领亚洲股市上涨 美国数据缓解经济增长疑虑

路透东京10月20日 - 日本股市周一引领亚洲股市上涨，此前美国公布的强劲数据和企业业绩平息了全球金融市场的动荡，并缓解了投资者对全球经济状况的担忧。

汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数升至逾七年最高。其他数据也显示，上月美国房屋开工率增长幅度超过预期，这暗示美国经济增长稳健。

美国乐观数据为市场带来一些平静。此前一周市场震荡，因全球经济增长放缓的迹象令投资者紧张不安，且促使波动率大涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.3%，日本股市日经指数.N225跳涨3.4%，有望录得逾一年来最大单日涨幅并收复上周的部分跌幅。日股上周重挫5%。

中国股市沪综指上升0.5%，消息人士上周五透露，中国人民银行将向5-6家中型银行提供2,000亿元人民币三个月期贷款，以维持流动性充足并支撑放缓的经济。

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。中国三季度GDP数据将于周二出炉。

“我们将此次(注资)视为中国政府发出的信号，即把侧重点从反腐重新转向经济”，法巴银行全球股市部门主管Kyoya Okazawa表示。

但Okazawa说，亚股上涨，主要是因为基金减少他们的下档对冲头寸，因此他认为周一的全线上涨“主要是技术性反弹。”

尤其是日股，受到日本政府养老基金消息的支撑。知情消息人士称，日本政府退休金投资基金(GPIF)可能将国内股市投资配比提高至25%左右。这支规模1.2万亿美元的基金是全球最大的养老基金。

上周五，美国股市所有主要指数涨幅均超过1%，但标准普尔500指数.SPX连续四个周线下跌，为三年多最长跌势。

美国公司业绩仍将是本周关注焦点，标普500家成分股公司中将有128家公布业绩，其中也包括六家道指成分股。

标准普尔500指数81家已经公布第三季财报的成分股公司中，有64.2%业绩好于预期，占比略低于过去四个季度均值，但好于过去20年平均水平。

不过部分策略师仍然保持警惕，因为上周拖累全球股市下滑的负面因素尚未完全消散。

“万圣节即将来到，市场被‘幽灵’吓到了，这些幽灵恐怕还会游荡一阵子，”东海东京证券首席策略师中井裕幸称，“它们包括欧洲经济疑虑、对美联储结束购债后影响以及埃博拉的担忧。”

亚洲投资者还将关注香港事态进展。香港“占中”示威活动进入第四周，示威者越来越愿意对抗警方。

美国公债上周五连续第二日下跌，收益率(殖利率)不断上涨也增添了美元的吸引力。

美国10年期公债收益率US10YT=RR亚洲时段报2.221%，高于周五美国收盘价2.199%，也远离上周所及2%下方的17个月低点。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，10月14日止当周，投机客增持美元多头仓位至去年5月底以来最高，显示仍然看好美国经济前景。

美元净多仓从前一周的409.1亿美元增加至430.4亿美元。美元净多仓连续四周增长，且连续第九周总值至少300亿美元。

欧元兑美元EUR=日内持稳于1.2765美元，美元兑日圆JPY=上涨约0.2%，至107.17日圆。

路透一项调查显示，日本近半企业认为，在美元兑日圆本月触及的110日圆高位，政府应开始守卫日圆。这凸显出燃料和其他进口成本上升给脆弱的日本经济带来威胁。

但日圆兑美元在10月1日跌至六年低点110.09，三个月时间里大跌8%，招致企业纷纷抱怨，称安倍的经济疗伤手法可能成为“毒药”。

大宗商品交易方面，布兰特原油期货LCOc1日内上涨约0.1%，至每桶86.22美元，从上周近四年低位反弹，因投资人在他们号称超卖的市场中开始买回。美国原油期货CLc1上涨约0.5%至每桶83.11美元，此前录得连续第三周跌势。

现货金XAU=小跌0.1%至每盎司1,236.06美元，此前录得连续两周周线上涨。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/王颖/朱晓军/陈宗琦；审校 张涛/戴素萍/张荻)

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