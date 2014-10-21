中国GDP数据缓解市场忧虑 亚洲股市上涨

路透东京10月21日 - 亚洲股市周二上涨，中国第三季经济增速略高于预期，缓解了投资者对于中国经济放缓的担忧。

中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，创五年半新低，数字略高于预期，但低于第二季的7.5%。

“总的来说，该数据引人注目，显示出中国经济的韧性。也显示我们不需要太过担忧中国经济放缓程度，”东方汇理银行的Dariusz Kowalczyk称。

国家统计局并公布，9月规模以上工业增加值同比增长8%，高于路透调查预估中值7.5%。但固定资产投资和零售销售数据疲于预期，说明北京仍有理由宣布新一轮支持经济的举措。

数据公布后，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS早盘涨约0.3%，开盘时为持平。

但日股早盘继续下跌，因日圆升值且投资者在上日股市上涨后获利了结。

日经指数下滑约0.5%，周一上扬4%，创2013年6月以来最大升幅，受助于全球市场反弹，且有消息称，规模高达1.2万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)可能将国内股市投资配比从目前的12%提高至25%左右，也支撑了日股。

美国股市周一上扬，因投资人对业绩期表现强劲寄予厚望，不过IBM业绩令人失望限制市场涨幅。[.NCN]苹果aapl.o在盘后交易中上扬1.2%，该公司盘后公布了会计年度第四季业绩。

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一稍早表示，上周市场波动不应阻止第三轮量化宽松(QE3)的结束。

外界普遍预期，美联储在10月28-29日政策会议上结束QE3，短期市场利率期货显示，市场预计美联储直到2015年底前都不会升息。

这样的预期，加上对于埃博拉疫情和中东局势的担忧，共同压制美国指标公债收益率处在略高于2%的水平，也限制了美元涨势。

指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR在亚洲时段跌至2.175%，周一美国收盘报2.183%。

美元兑日圆JPY=下跌约0.1%至106.81，欧元兑美元EUR=持稳在1.2795。

澳元兑美元AUD=D4在中国数据公布后跳涨0.0025美元。

澳元由数据公布前的0.8773最高涨至0.8815，最新上涨约0.2%，报0.8796。

大宗商品市场方面，现货金XAU=持稳在1,246.24美元，接近隔夜水平，因印度排灯节(Diwali)重燃实货买需。

布兰特原油LCOc1上涨约0.1%，报每桶85.50美元。(完)

(编译 洪曦/王丽鑫/艾茂林/李春喜; 审校 张涛/田建华/许娜)

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