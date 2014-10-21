中国GDP数据缓解市场忧虑 亚洲股市上涨

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透东京10月21日 - 亚洲股市周二上涨，中国第三季经济增速略高于预期，缓解了投资者对于中国经济放缓的担忧。
中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，创五年半新低，数字略高于预期，但低于第二季的7.5%。
“总的来说，该数据引人注目，显示出中国经济的韧性。也显示我们不需要太过担忧中国经济放缓程度，”东方汇理银行的Dariusz Kowalczyk称。
国家统计局并公布，9月规模以上工业增加值同比增长8%，高于路透调查预估中值7.5%。但固定资产投资和零售销售数据疲于预期，说明北京仍有理由宣布新一轮支持经济的举措。
数据公布后，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS早盘涨约0.3%，开盘时为持平。
但日股早盘继续下跌，因日圆升值且投资者在上日股市上涨后获利了结。
日经指数下滑约0.5%，周一上扬4%，创2013年6月以来最大升幅，受助于全球市场反弹，且有消息称，规模高达1.2万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)可能将国内股市投资配比从目前的12%提高至25%左右，也支撑了日股。
美国股市周一上扬，因投资人对业绩期表现强劲寄予厚望，不过IBM业绩令人失望限制市场涨幅。[.NCN]苹果aapl.o在盘后交易中上扬1.2%，该公司盘后公布了会计年度第四季业绩。
美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一稍早表示，上周市场波动不应阻止第三轮量化宽松(QE3)的结束。
外界普遍预期，美联储在10月28-29日政策会议上结束QE3，短期市场利率期货显示，市场预计美联储直到2015年底前都不会升息。
这样的预期，加上对于埃博拉疫情和中东局势的担忧，共同压制美国指标公债收益率处在略高于2%的水平，也限制了美元涨势。
指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR在亚洲时段跌至2.175%，周一美国收盘报2.183%。
美元兑日圆JPY=下跌约0.1%至106.81，欧元兑美元EUR=持稳在1.2795。
澳元兑美元AUD=D4在中国数据公布后跳涨0.0025美元。
澳元由数据公布前的0.8773最高涨至0.8815，最新上涨约0.2%，报0.8796。
大宗商品市场方面，现货金XAU=持稳在1,246.24美元，接近隔夜水平，因印度排灯节(Diwali)重燃实货买需。
布兰特原油LCOc1上涨约0.1%，报每桶85.50美元。(完)
(编译 洪曦/王丽鑫/艾茂林/李春喜; 审校 张涛/田建华/许娜)
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