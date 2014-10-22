亚股表现亮眼 受美股涨势和欧央行拟购公司债消息扶助

路透东京10月22日 - 亚洲股市周三可望强劲上涨，此前两家重量级科技企业的乐观财报激励美股劲扬，盖过了投资者近期对于全球经济前景的忧虑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨幅扩大至0.9%，日股日经指数.N225升1.7%，从周二2%的跌势中反弹。

欧洲央行计划购买公司债的消息也提振亚洲市场人气。该举措将有助于银行释放更多资金用于放贷。几位知情消息人士对路透表示，欧洲央行可能最早在12月就此做出决定，并在明年初开始实施。

“该消息触发低接买盘，之前日股跌势已消化了对最坏情形的预期，”瑞银财富管理执行董事Toru Ibayashi表示。他指的是对欧洲经济将重回衰退的疑虑。

美国交易时段，苹果(AAPL.O)和德州仪器(TXN.O)股价均受强于预期的季度获利激励而上涨，并提振Nasdaq综合指数.IXIC涨逾2%。标普500指数.SPX亦升1.96%，创2013年10月以来最大单日百分比涨幅，且连续第四日上扬。

日本周三稍早公布的贸易数据支撑了东京市场的买盘。数据显示，9月出口较上年同期增长6.9%，为七个月来最快，初步说明外需开始升温。

全球股市人气高涨削弱了美国公债避险魅力，将收益率从上周所创的17个月低点带离。美国10年期公债收益率US10YT=RR在亚洲交易时段报2.209%，较周二美国收盘的2.208%几无变动。

全美不动产协会(NAR)周二公布，美国9月成屋销售较前月增长2.4%，年率为517万户，高于市场预估，显示美国经济复苏动能不坠，也给美债收益率带来上行压力。

美债收益率走高，支撑美元指数.DXY，日内持稳在85.278。

“由于对通胀率预期下滑的担忧增温，市场焦点已经转向美国的9月消费者物价指数(CPI)报告，”巴克莱的分析师说道。 “我们认为，美国经济相对强劲及利率走向分歧因素，将推动美元表现较佳，这个理论仍然成立，但如果即将公布的基本通胀趋势偏软，则这个理论有延迟实现的风险。”

CPI数据将于1230 GMT公布，分析师预估9月核心消费者物价指数(CPI)同比增幅料持平于1.7%，但如果实际数字疲弱，可能损及美元，因对于美联储可能等待更久时间再升息的臆测将会升温。

一般认为美联储本月稍晚将于10月28-29日的政策会议中，决定结束第三轮货币宽松政策下的资产购置计划，但短期利率期货暗示市场并不预期美联储会在2015年底前升息。

美元兑日圆JPY=日内跌至106.84日圆，欧元EUR=收复欧洲央行消息公布后的跌幅，小涨至1.2728美元。

大宗商品市场方面，布兰特原油LCOc1小涨约0.1%至每桶86.30美元，该合约价周二大涨，因数据显示中国需求强于预期，且部分技术价位在数周的抛售后收复。

现货金XAU=日内持稳于每盎司1,248.75美元，距离上日触及的六周高位不远。(完)

(编译 艾茂林/李爽/田建华/陈宗琦；审校 杜明霞/朱晓军/蔡美珍/王洋)

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