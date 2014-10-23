亚股受经济成长忧虑影响下挫 中国PMI数据未能打动市场

路透东京10月23日 - 亚股周四走低，之前美股下跌和原油价格下滑，重新点燃了投资者对全球经济放缓的忧虑，同时中国制造业喜忧参半的图景没能打动市场。

日经指数.N225跌0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，10月PMI初值回升至50.4。这是该指数连续第五个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

不过，10月制造业产出分项指数初值下滑至五个月低点50.7，仅略高于50荣枯分水岭，突显经济降温。

“虽然10月制造业可能企稳，但经济仍显露出有效需求不足的迹象，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

美国股市周三下跌，此前几个交易日曾强劲上扬。

油价下跌打击能源企业，但波音(Boeing)(BA.N)和Biogen Idec (BIIB.O)等企业财报未能达到投资者的较高期望。

此外，加拿大首都渥太华周三发生枪击事件，令投资者不安。[nL3S0SH742]

油价在上周触及的数年低位附近徘徊，因数据显示美国原油库存连续第二周跃升。

美国能源资料协会(EIA)称，原油库存增加711万桶，比分析师预期的增幅270万桶高一倍多。

美国原油期货CLc1在亚洲市场跌至每桶80.46美元，接近上周触及的两年低位79.78美元。该期货周三下跌2.8%。

“我想市场需要一段时间才能平稳下来。人气仍然不稳。市场意识到，全球其他地区经济迟滞，美国经济也难独善其身，”瑞穗资产管理首席策略师Tsuyoshi Shimizu称。

“但另一方面，我认为市场现在正走向另一个极端，押注美国经济和全球其他地区重新挂钩，”他补充称。

油价下跌凸显了对全球经济状况的担忧。

全球市场最近几周出现动荡，受累于全球经济成长放缓疑虑。特别是，欧洲陷入通缩和衰退的威胁，以及中国第三季经济增速降至五年多来最低，令投资者感到慌乱。

欧洲今日稍后将公布多项制造业数据，为投资者提供又一次研判全球经济形势的机会。

在美国，9月消费者物价温和上升，关于美联储可能推迟升息的预期有所减弱，美国公债走势受抑。

10年期美债收益率US10YT=RR报2.208%，周三一度高见2.250%。

该数据也协助推升美元兑其他主要货币。欧元兑美元EUR=下跌至1.2674美元，接近逾一周低位，欧元已从上周三触及的1.28875美元下滑。

由于市场担心欧洲部分银行可能未通过欧洲央行的压力测试，欧元未受到提振；压力测试结果将于周日公布。西班牙新闻机构EFE引述未具名金融业消息人士表示，有11家银行未能通过测试。

美元JPY=亦上涨至107.18日圆，较周二触及的低位106.15日圆上涨将约1日圆。

另外，新西兰元兑美元NZD=D4下跌1.0%，至0.78749美元，此前数据显示第三季新西兰消费者物价走势放缓。(完)

(编译 王颖/许娜/王丽鑫/王兴亚/陈宗琦；审校 徐文焰/张荻/于春红)

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