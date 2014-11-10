亚洲股市走坚 因美就业报告显示经济增长大致稳健

路透东京11月10日 - 亚洲股市周一上涨，上周五公布的美国就业数据显示经济增长依然稳健。香港股市涨幅居前，此前监管当局忽然宣布外界期待已久的沪港通计划启动日期。

美国10月非农就业岗位增加21.4万个，略低于分析师预估的23.1万个，但增幅连续九个月超过20万，为1994年以来最长。

美国10月失业率降至六年低点5.8%，不过薪资增长却没有因此改善，平均时薪仅小增0.1%，逊于分析师预估的增幅0.2%。

“这是大家都已熟悉的情况。就业人数增加，失业率下降，但薪资增长却停滞。所有这些意味着美国经济正在温和复苏，美联储政策前景没有重大调整，这应会降低市场波动程度，”大和证券首席固定收益策略师Tohru Yamamoto在报告中称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1.2%，其中香港股市以1.8%的涨幅领涨。

香港和中国内地的证券业监管当局周一称，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。

周末和周一公布的中国经济数据有好有坏，但鲜有意外之处，对于北京当局将推出更多刺激举措来支撑经济的预期几无改变。

中国国家统计局周一公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.2%。这是CPI同比涨幅连续第二个月在2%下方运行，PPI则是在逾两年半的时间里持续为负。

周六公布的贸易数据显示，出口优于预期，但上海证券报周一称，该数据显示有操纵迹象且有投机热钱流入。

日经指数.N225逆势下跌，因在美国就业数据出炉后，美元遭遇获利了结，日圆出现反弹。

美元兑一篮子货币自四年高点回撤，美元指数.DXY报在87.351，自周五创下的2010年6月以来高点88.190回落。

随着美元下滑，欧元EUR=报在1.2460美元，脱离周五触及的两年低点1.2358。

日圆兑美元JPY=在114.11日圆交投，周一上涨0.4%，进一步远离周五触及的七年低点115.60。

美元下跌带动备受打击的金价从四年半低点回升。现货金XAU=报每盎司1,172.50美元，高于周五低点1,131.85美元。

不过多位分析师指出，美国经济复苏相对强劲，可望支撑美元。

“我们并未改变看多美元的观点，只是需要一连串稳定出炉的良好数据，来提醒大家为何买进美元，接下来一周未能提供助力，我们只提到盘整，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)美洲全球市场策略主管David Keeble在一份报告中表示。

油价周一上涨，因中东与乌克兰地缘政治紧张情势再起，布兰特原油LCOc1上涨0.6%，从上周三触及的四年低位持续反弹。

伊拉克军方与伊斯兰国武装周日发生激烈交火；利比亚一周内第三座油田关闭，以及乌克兰东部亲俄势力据点顿涅茨克周日遭到一个月来最严重打击等事件，皆推升油价。

在欧洲，加泰罗尼亚周日进行一项数百万人的象征性独立公投后， 西班牙公债将成注意焦点。

西班牙公债收益率(殖利率)周五小涨，因担忧这项公投结果，尽管公投并无法律效应，但可能令西班牙政府与富庶的加泰罗尼亚的关系紧绷。(完)

(编译/审校 张若琪/白云/戴素萍/张明钧/陈宗琦/孙茉莉/杜明霞/蔡美珍/张荻)

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