日股激升至七年高点 受助于日本可能推迟上调消费税的报导

路透东京11月12日 - 日本股市周三触及七年高位，表现领先于其他亚洲国家股市，因有报导称日本首相安倍晋三可能推迟上调消费税以避免对脆弱的经济复苏造成伤害。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.3%，之前美国股市收平。

沪综指.SSEC下跌0.3%，因投资人对日前宣布下周沪港通上路消息的涨势获利了结。

日本股市日经指数.N225上涨1.6%，触及七年新高，表现抢眼，此前媒体表示，首相安倍晋三将推迟调升消费税的计划，并于12月举行选举，意图在支持度下滑之际稳定政权。

安倍表示将于下周一7-9月国内生产总值(GDP)公布后，再决定是否调升消费税，外界广为预期该数据将凸显第二季大幅下滑后反弹乏力。

4月所进行两阶段消费税调升的第一阶段，已令日本经济大受打击，市场认为推迟第二阶段，将有利于成长。

尽管安倍支持率下降，但提前选举可能强化安倍掌权，因为反对党各自为战，难以赢得选举。

“短线投资者正在炒作这一题材，不过长期来看，这只是意味着财政改革推迟，并不尽然正面，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。

日圆兑美元JPY=持稳，报115.77日圆，周二曾创七年高位116.11日圆。近两年来，日本央行的大举刺激举措一直让日圆承压。

一些人表示，如果安倍举行提前选举并赢得大选，日圆可能承压。

“财政纪律恶化当然令人担忧，但这是个中长期问题。股市进一步上涨的预期是目前打压日圆的一个关键因素，”Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata表示。

欧元兑美元EUR=报1.2462，日内跌约0.1%，但距离周五所及的两年低点1.2358仍有一段距离。

在能源市场，原油价格继续下滑，受供应过剩忧虑影响。布兰特原油期货LCOc1跌约0.7%至每桶81.14美元，美国原油期货CLc1跌0.7%至77.42美元。

现货金XAU=小跌至每盎司1,163.40美元。(完)

(编译/审校 洪曦/陈宗琦/李爽/杜明霞/戴素萍)

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