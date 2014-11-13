亚股持稳 市场等待中国经济数据

路透东京11月13日 - 亚洲股市周四大多持稳，投资者静待中国今日稍后将公布的一系列经济数据，但能源股在油价跌至四年低点后挫跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.1%。

日股日经指数.N225上涨0.2%，此前两天曾大幅上扬，因市场预期首相安倍将推迟明年的增税计划以支持经济。

中国工业产出、投资和零售销售数据料将显示经济降温，而经济增长的重要动力--固定资产投资今年1-10月增速预计创近13年低点。

油市方面，布兰特原油期货LCOc1周三自2010年以来首度跌破每桶80美元，周四仍然疲软。

沙特石油部长周三并未明确表示，该国是否会在11月27日的石油输出国组织(OPEC)会议上支持减产，同时他驳斥了该国与美国页岩油或其他产油国进行“价格战”的说法。

甚至乌克兰紧张局势升级也未能提振油价。乌克兰周三表示，正重新在东部部署部队，因担心分离主义分子会发动新的军事攻势。俄罗斯否认派军增援乌克兰反叛分子。

因油价下滑拖累美国能源类股，美国股市标准普尔500指数.SPX周三收低0.1%，结束五日连涨走势。

瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示，能源价格大跌缓解了全球的通胀压力，允许各央行采取更加宽松的货币政策，这最终将支撑风险资产价格。

“越南和韩国等亚洲国家已经降息，瑞典也降息...鉴于全球的通胀平缓趋势，我们将看到更多央行放松政策，这应会支撑全球经济，”他说。

汇市方面，英镑兑美元GBP=D4跌至14个月低点1.5760美元。英国央行周三公布的通胀报告称，英国通胀率可能会在未来六个月降至1%下方。这激发投资者加大对央行明年晚些时候以前不会加息的预期。

美元兑其他货币持坚，因美国成长前景强劲，但上周美国就业数据乐观未能推动美元上涨，显示美元缺乏动能，促使交易商对近期涨势了结获利。

美元指数.DXY持于87.764，脱离上周五触及的四年高位88.190。

美元兑日圆JPY=报在115.54日圆，略低于周二触及的七年高位116.11。欧元EUR=报1.2446美元，脱离上周五触及的两年低点1.2358美元。

现货金XAU=报每盎司1,160.38美元，高于上周五的四年半低位1,131.85美元。(完)

(编译 白云/朱晓军/杜明霞/陈宗琦；审校 蔡美珍/王兴亚/艾茂林/李婷仪)

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