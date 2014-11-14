亚股下跌且油价接近四年低点 美元兑日圆创七年新高

路透东京11月14日 - 亚洲股市周五下跌，之前有新的迹象显示中国经济成长放缓；能源类股表全线承压，因原油市场供应过剩令油价徘徊在四年低位附近。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.2%。

中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，其中工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低。

“随着美联储转向收紧货币政策，年初这类源自新兴市场的避险的心态可能再度出现，”IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示。

“欧洲央行在避免这类避险心态上将扮演关键角色。除非投资人相信欧洲央行和日本央行的宽松政策能够为全球带来支撑，否则的话，新兴市场将持续不稳定。”

甚至是日股日经指数，同样也遭遇获利了结。受到日本首相安倍晋三将在12月提早大选及可能推迟调升消费税的预期所激励，日股本周表现优于其他亚股。

日股日经指数.N225回落0.5%，此前跳升至七年新高。该股指本周有望上扬2.6%。

“涨势太过迅猛--随时可能会引发一些获利了结，”Commons资产管理首席投资组合经理Takatoshi Itoshima称。

美元兑日圆JPY=持稳于115.845，此前曾触及七年新高116.20。

许多市场人士，尤其是外资都已做空日圆，以对冲所持日股仓位的风险。

部分市场人士关注日本是否能在周末举行的20国集团(G20)峰会上躲开对该国压低日圆的批评。

投资人也在等待今日稍晚的欧元区第三季国内生产总值(GDP)以及美国销售数字。

这些数据可能巩固美国经济表现优于欧洲与日本的看法，增加货币政策走向更形分歧的预期。这样的分歧已经推高美元兑欧元与日圆。

欧元EUR=下跌0.2%至1.2456美元，朝上周五触及的两年低位1.2358回跌。

美国原油CLc1上涨0.3%至每桶74.41美元，但此一反弹无助于抵销周四3.9%的跌幅，当时曾触及四年低位74.07美元。

本周油价重挫，受到包括美国原油集散地库欣的库存增加、以及沙特(沙乌地)阿拉伯似乎无意在11月27日石油输出国组织(OPEC)会议中减产等因素的影响。

6月至今原油价格已跌逾30%。(完)

(编译 洪曦/戴素萍/许娜/陈宗琦；审校 李爽/杜明霞/张若琪/李婷仪)

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