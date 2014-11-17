日本股市下跌 因日本经济陷入衰退

路透东京11月17日 - 日本股市周一下跌，助推日圆兑美元从七年新低反弹，此前日本经济第三季意外陷入衰退的消息打压日圆兑美元下跌。

与此同时，沪综指.SSEC和恒生指数.HSI开盘上涨约1%，但很快回吐涨幅，疑是为沪港通开通做准备的交易商了结获利。

Harris Fraser驻香港的资深投资分析师Andy Wong称，“市场之前已经对沪港通作出反应，”他指的是香港市场，“短线投资者进行获利了结。”

最初预计大部分资金会北上，因香港的外资投资者瞄准大陆股市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%，因经济成长数据不佳打压日本股市日经指数.N225大跌2%。

日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。市场原本预期第三季经济将会反弹2.1%。

这份意外疲弱的报告巩固了首相安倍晋三将推迟再度调升消费税的预期。今年4月调高消费税的举措，严重冲击到消费支出。

报告发布后，美元兑日圆JPY=最初升至117.06日圆，但随后在极度振荡的交投中回吐涨幅，因日股扩大跌幅。美元最新下跌0.3%报115.95日圆。

“美元/日圆近期走势与(日本)股市紧密相关，所以日经指数下跌拖累该货币对自高位回落，”Praevidentia Strategy市场策略主管山本雅文。

“GDP数据如此令人意外地疲弱，令原本市场已经假定的许多前景笼罩阴云，”他说。

日圆重拾强势推动美元指数.DXY下跌约0.2%至87.401。

美股周五小跌，但周线上扬，且数据显示，多数美国零售商报告10月销售强劲，11月消费者信心升至七年高点，都对股市提供了一些支撑。

两份周五出炉的报告显示，美国人对长期通胀的预期下降，而10月进口物价回落1.3%，因油价下跌和美元走强使美国人购买进口商品的成本降低。

20国集团(G20)领导人周日达成一致，将提振乏力的全球经济增长，应对气候变化和打击逃税，但西方国家与俄罗斯之间的关系跌至乌克兰危机发生以来的新低点。

欧元兑美元EUR=上涨0.2%至1.2544，稳守在11月7日触及的两年低点1.2358上方。

大宗商品市场方面，美国原油CLc1下跌约0.5%至每桶75.42美元，跌向周五曾触及的四年低点73.25美元。布兰特原油LCOc1下滑0.6%至78.94美元。

现货金XAU=微跌至每盎司1,186.92美元，周五受空头回补和基金买盘提振大涨2.5%。(完)

(编译 田建华/王丽鑫/徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞/王兴亚/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。