美国大型企业并购消息提振日股反弹 美元持稳

路透东京11月18日 - 日本股市周二引领亚洲市场上涨，两宗美国大型企业并购消息以及欧洲央行进一步货币刺激的预期提供支撑。

前一日公布的数据令市场震惊，显示日本经济陷入通缩，日股日经指数.N225大跌3.0%，今日反弹1.7%，收复昨日约一半失地。

预计日本首相安倍晋三将在今日稍晚宣布提前选举，期望执政的自民党能够击败反对党，确保继续执政，以推行他的扩张性经济政策。

“对安倍内阁的支持率虽然下降了一些，但对反对党的支持率却并没有上升，依然很低。因此我们预期主要执政党自民党将保持多数派的地位，安倍经济学有望继续实施下去，"纽约梅隆资产管理公司的执行董事Miyuki Kashima说。“所以，我们对日本市场的正面看法维持不变。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS几无变动。

美国股市方面，标普500指数周一小幅上涨，收于纪录收盘高位，受价值1,000亿美元的交易活动和对欧洲出台更多刺激措施的预期扶助。

周一，美国油服公司哈里伯顿(Halliburton)(BHI.N)表示将以350亿美元收购贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)；制药商艾尔建(Allergan)(AGN.N)则接近与阿特维斯(Actavis)达成价值高达655亿美元的交易。

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行的经济刺激政策日益深入人心，但如果情况表明现行举措仍不足以加速欧元区的经济复苏，央行准备采取进一步行动。

“对欧洲央行采取刺激举措的希望将支撑欧股。但刺激举措的效果不会持续那么久，就像在日本看到的情况那样，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说。

对欧洲央行进一步放宽政策的预期促使投资者抛售欧元；由于美国联邦储备委员会(美联储，FED)明年料升息，这些投资者更愿意持有美元。

欧元兑美元EUR=回落至1.2467美元，上日触及两周半高点1.2580.

美元兑日圆JPY=几乎持平，报116.58日圆，接近周一令人意外的GDP数据公布后所及的七年高点117.06日圆。

投资人将焦点从欧元区与日本转向寻求其他高收益标的，也令澳元受益。澳元AUD=D4上涨0.2%至0.8725美元。

“我认为澳元/美元有轧空风险，因为资金流入澳洲，”苏格兰皇家银行驻新加坡策略师Greg Gibbs表示。

美元升值令黄金动能流失，现货金XAU=报每盎司1,188.60美元，脱离周一触及的两周半高位1,193.95。

全球第四大石油进口国--日本陷入衰退，加剧油市供应过剩的担忧，推动油价下跌。但油价勉力盘旋于四年低位上方。俄罗斯能源部长诺瓦克周一与委内瑞拉外交部长拉米雷斯举行了会面，讨论采取协作行动防止油价下跌的必要性。

美国原油期货CLc1下跌0.31美元至每桶75.34美元，但脱离上周五的四年低位73.25美元。(完)

(编译 郑茵/白云/李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/张若琪/高琪/朱晓军)

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