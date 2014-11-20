疲弱中国数据拖累亚股大多走低 日圆兑欧元和美元下挫

沙特能源部长法力赫称将与俄罗斯能源部长会面讨论油价
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透东京11月20日 - 亚洲股市周四大多下挫，因数据显示中国经济进一步失去动能，打击了市场人气；与此同时，日圆兑美元和欧元都跌至数年低位。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%，此前曾一度触及三周低位。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，11月PMI初值降至50，创5月以来最低水准。上月终值为50.4。[nL3S0T91A1]
香港恒生指数.HSI跌0.1%，上海股市.SSEC跌0.3%。
原油和铁矿石与煤矿等大宗商品价格进一步下跌，也打压部分股市。澳股下跌0.4%，回吐今年的升幅。
日股日经指数.N225则小升0.1%，与上周创下的七年高位相去不远。
日圆贬值提振出口股，进而支撑大盘。
美元/日圆JPY=在早盘触及的七年新高118.275日圆附近盘旋。
美元在隔夜市场上涨1%，因美联储公布的上次政策会议记录显示，决策成员对美元强势相对不太担心。
“美联储已经为美元进一步上涨亮起了绿灯，”德意志银行全球外汇策略主管Alan Ruskin说。
美联储会议记录还显示联储明年仍有可能加息，推动美国公债收益率走高。
美联储暗示对经济的信心，突显出美国货币政策与欧洲及日本的分歧。欧洲央行和日本央行仍在为逼退通缩和重振经济而苦苦挣扎。
受美元打击的日圆，兑欧元亦下跌。欧元/日圆EURJPY=在六年高位148.25日圆附近交投。欧元兑美元EUR=报1.2535美元，脱离隔夜市场触及的三周高位1.2602。
对中国经济表现敏感的澳元兑美元AUD=D4下跌0.3%至0.8590美元。
大宗商品方面，黄金依旧承压。金价周三下跌逾1%，此前一项民调显示，瑞士选民对一项公投提案的支持度下滑；这项公投提案要求瑞士央行增加黄金储备。
如果“拯救我们的瑞士黄金”提案获得公投通过，瑞士央行将被禁止出售黄金储备，而且央行持有的资产中，黄金必须至少占20%，上月时黄金占比为7.8%。
现货金XAU=报每盎司1,179.33美元，脱离周二触及的本周高位1,204.70美元。
美国原油期货扩大跌势，因美元走强及美国原油库存意外增加，抵销石油输出国组织(OPEC)可能减产的利多憧憬。
美国原油期货CLc1下跌0.09美元，报每桶74.49美元。(完)
(编译 许娜/戴素萍/郑茵/陈宗琦；审校 高琦/张若琪/蔡美珍)
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