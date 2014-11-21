美国数据提振亚股上涨 日圆反弹

路透东京11月21日 - 多数亚洲股市周五上涨，因数据显示美国经济全面保持强势；日圆由上日所及数年低点反弹，此前日本财务大臣麻生太郎对日圆贬值过快表示担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨约0.2%，不过本周下跌幅度可能超过1%。

该指数受美股道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX创下纪录收盘高位的支撑，之前一系列美国经济数据表现乐观，与中国和欧洲的疲软迹象形成对比。

周四公布的数据显示经济强劲增长，10月成屋销售增速为一年来最快，大西洋沿岸中部地区工厂活动扩张，至1993年12月以来最高水平。上周初请失业金人口减少2,000人，经季节性调整后为29.1万人，连续第10周处于30万关口之下。

日股日经指数.N225逆势下跌0.8%，因在日本财政大臣麻生太郎警告近期日圆下跌过快后，日圆跳涨。

Securities Japan, Inc首席市场分析师Masayuki Otani表示，赶在日本周一假期前，“投资人对主要个股进行获利了结。”

麻生并坚持由市场决定汇率的政府立场，并排除了干预汇市以抑制日圆跌势的必要性。但他的谈话将美元兑日圆JPY=推低约0.5%至117.63日圆。这已远低于周四在EBS交易平台所创下的七年高位118.98日圆。

欧元兑日圆EURJPY=下跌约0.4%至147.68日圆，上日涨至六年高位149.12日圆。

日本央行10月31日意外宣布政策进一步宽松，导致日圆大跌，此后美元已上涨逾7%。日圆本周加速下跌，因数据显示日本第三季经济成长意外萎缩，重新陷入衰退。

欧元兑美元EUR=小涨约0.1%，至1.2555美元。

周四公布的欧元区采购经理人调查显示，企业成长弱于此前预期，令欧元区需进一步放宽货币政策的预期升温。

路透11月21日 -

周五稍晚，欧洲央行总裁德拉吉和德国央行总裁魏德曼将在法兰克福的欧洲银行业大会(European Banking Congress)上发表讲话。

大宗商品市场方面，美国原油期货CLc1延续周四的涨势，上涨约0.6%，至76.32美元。

美国强劲经济数据促使油价终止了三日连跌。但在石油输出国组织(OPEC)下周会议是否减产未有定论之前，市场仍保持谨慎。

现货金XAU=日内略微走低，至每盎司1,191.98美元，但仍可能录得连续第三个周线涨幅。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/陈宗琦/王颖；审校 郑茵/张若琪/李爽/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。