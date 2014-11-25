亚股走低 OPEC会议之前油价承压

路透东京11月25日 - 亚股周二部分回吐中国降息刺激的涨幅；油价挫跌，因交易员对本周石油输出国组织(OPEC)会议做出大幅减产决定的预期降温。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.4%，继中国意外降息之后，该指数上日大涨。

日股日经指数.N225上涨0.4%，即便日圆走坚通常不利于股市。日本市场周一因国家假期休市，今日是对上周五中国人民银行的意外降息进行补涨。消息人士还对路透表示，中国政府准备进一步降息。

中国央行周二进行的公开市场14天期正回购中标利率降至3.2%，为今年以来第四度下降。该国监管机构正加紧努力，减轻国内企业的融资压力。

美股道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX周一双双创下纪录收盘新高。

油价在石油输出国组织(OPEC)本周稍晚举行会议前进一步走低。

巴克莱策略师在一份报告中称，“OPEC目前对油市影响力下降，可能使其对减产更加谨慎。”

“非OPEC国家产量迅速增长，意味着OPEC面临一种风险，即他们即使大幅减少供应或许也不足以支撑油价，且可能只会导致市场份额萎缩和收入下降，”他们说。

亟需看到油价上涨的俄罗斯正在做最后努力，希望对本周的石油输出国组织(OPEC)会议施加影响，暗示如果OPEC减产的话，俄罗斯也将效仿。

美国原油CLc1跌约0.1%报每桶75.71美元，布兰特原油LCOc1亦下滑0.1%报每桶79.57美元。

美元兑日圆JPY=回吐稍早温和涨幅，跌约0.3%至117.94日圆，远离周四所及七年高点118.98日圆。

自上月底日本央行意外扩大刺激计划后，日圆再度承压。周二公布的日本央行10月31日会议记录显示，央行总裁黑田东彦提议扩大债券和风险资产购买。

“央行的会议记录显示，委员对日圆贬值表达了一些担忧，而且那似乎打乱了美元/日圆节奏，”巴克莱驻东京首席汇市策略师Shinichiro Kadota表示。

黑田东彦在周二的演说中，强调央行已准备进一步扩大刺激，以达成其物价目标。

在美国数据方面，行业报告显示，因新业务放缓，美国11月服务业扩张速度较上月放慢。11月Markit服务业PMI初值为56.3，略低于预估的56.8，且为4月来最低，10月终值为57.1。

欧元兑美元EUR=下跌约0.2%至1.2435，向11月7日所及两年低位1.2358回落。

德国央行总裁魏德曼的言论给欧元带来支撑。他警告称，欧洲央行印钞以购买公债的计划将面对法律障碍。

魏德曼也是欧洲央行管理委员会成员。他还质疑欧洲央行能否祭出总裁德拉吉表示可能推出的措施，暗示在12月4日会议召开前欧洲央行内部意见不一。

此外，周一有报告显示，德国11月企业信心反弹，打破持续六个月的下降趋势。(完)

(编译 王颖/徐文焰/李爽/陈宗琦/许娜；审校 龚芳/艾茂林/张荻/朱晓军/张明钧)

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