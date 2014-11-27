亚洲股市走高 油价跌至四年新低

路透东京11月27日 - 亚洲股市周四触及一个月高位，因投资人押注中国与欧洲央行可能推出更多刺激举措，将可提振全球经济，与此同时，油价挫跌至四年低位，因石油输出国组织(OPEC)减产的希望破灭。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%，沪综指.SSEC触及三年高位，延续上周中国央行意外降息的涨势。该指数本月至今已上涨8.2%。

“降息清楚显示出中国当局非常想要支撑经济。所以即便中国经济非常疲软，投资者也相信不会出现硬着陆，”TS China Research总裁Naoki Tashiro称。

日经指数跌0.4%，因日圆温和反弹。不过该指数本月以来上涨5.6%，走势在亚洲地区排名第二，仅次于中国，此前日本央行10月末放松政策。

欧洲股市周三上涨，德国DAX指数.GDAXI连续第10个交易日上涨，为18个月以来最长连涨时间，因投资者押注欧洲央行(ECB)进一步出台货币刺激政策。

“我预计股市将继续温和上涨，鉴于欧洲复苏迹象，可能会由欧股领涨，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。

美股周三上扬，受益于科技类股攀升，标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI都创下收盘高位，尽管美国经济数据令人失望。

美国耐久财订单--衡量企业支出计划的指标连续第二个月下滑，消费者支出增幅低于预期，新屋销售也意外下滑。

劳工部另一份报告显示，一周初请失业金人数升至30万人以上，为9月初以来首次。

这些因素都推动美国公债收益率走低，美国10年期公债收益率US10YT=RR周三触及五周低点2.229%。

美元指数.DXY =USD较周一所及的四年半高点进一步回撤，目前报87.682，周一高点为88.440。

美元兑日圆JPY=报117.57日圆，脱离上周所及的七年高点118.98。欧元兑美元EUR=报1.2501，较周一低点1.23595进一步回升。

不过市场对欧央行可能开始购买主权债的预期，限制了欧元走势。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三稍早表示，央行可能最早在明年第一季决定是否需要开始购买主权债券，这是欧央行官员关于量化宽松决定时间方面，最为清晰的表态。

他还表示，欧洲央行可能以每个国家在ECB的出资比例为基准，来确定各国债券具体购买规模。

周四美国市场因感恩节假期休市，一些市场成交低迷，但OPEC暗示本周可能不会做出减产决定，扰动油市走势。

石油输出国组织(OPEC)的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。自6月以来，油价也跌去三分之一。

美国原油期货CLc1跌1%至每桶72.61美元，创2010年9月以来低点；布兰特原油LCOc1跌逾1%至76.73美元。(完)

(编译 陈宗琦/王丽鑫/朱晓军/孙茉莉/李爽 审校 戴素萍/艾茂林/高琦)

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