亚股下跌 OPEC不减产决定重创油价

路透东京11月28日 - 油价、石油相关类股和石油相关汇价周五在亚洲盘全都挫跌，此前石油输出国组织(OPEC)不顾供应过剩局面决定不减产。

美国市场周四因感恩节假期而休市，市场聚焦于OPEC在维也纳的会议。以沙特为首的海湾产油国家，将该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声置之不理，坚持不减产。

“OPEC明确表示出将不再独自承担调节油市的重担。这个决定让其他产油国也背上了责任，”巴克莱分析师在报告中指出。

原油价格在会议召开前就已经承压，会后更是急剧跳水，跌幅为2011年以来最大，这说明市场此前并未完全消化掉OPEC的决策意图。

布兰特原油期货LCOc1周四创下四年收盘低位，目前交投于每桶72.60美元附近，有可能月线下滑15%，录得2008年11月以来的最大月度跌幅。美国原油期货CLc1最新报每桶68.93美元，下滑6.5%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.7%，本周可能录得近1%的涨幅，但本月可能下跌1.6%左右。

澳股下跌1.6%，因能源类股受挫，Sundance Energy(SEA.AX)、DrillsearchDLS.AX和Santos Ltd(STO.AX)各自下滑10%-16%不等。

日股日经指数.N225逆势上涨0.9%，本周料小幅上涨，并可望录得逾6%的月度升幅。

周五稍早公布的数据显示，日本10月工业生产意外增加0.2%，为连续第二个月增长，失业率下滑，且求才求职比微升。

但受油价下跌影响，日本扣除生鲜食品但包括油品在内的10月核心消费者物价指数(CPI)年增率为2.9%，低于上月3.0%的年增率。[nL3S0TI07H]

“日本处于完美的正面风暴当中，”瑞信股票现金销售主管Stefan Worrall说。

“油价下跌刺激全球对日本出口商品的需求，抵消了疲弱日圆对国内能源成本产生的影响。”

两年期日本公债收益率(殖利率)JP2YTN=JBTC周五为有史以来首次滑入负值区域，因日本央行的大规模购债行动重创短债收益。

美元兑日圆JPY=上涨约0.4%，报118.20日圆。欧元兑美元EUR=下跌约0.1%，报1.2455美元。

美元兑产油国货币大涨。美元兑挪威克朗NOK=一度升至6.9570，为逾五年来高位，最新报6.9463。

美元兑加元CAD=D4则触及一周高位1.1355加元，之后在亚洲盘持稳于1.1335加元。

现货金XAU=连续第三天延续跌势，因市场预期油价大跌将削弱通胀压力，并打压黄金对冲魅力。金价下跌0.5%，报每盎司1,184.80美元，本周下滑约1%，并有可能终止连续三周的涨势。

周四，欧元兑美元下挫，此前公布的数据显示，德国通胀年率降至2010年2月以来最低，增强欧洲央行将更加激进地放松货币政策的预期。[nL3S0TH3RH]

欧盟执委会周五将告知法国、意大利和比利时，它们2015年的预算可能会违反欧盟规定，但将等到明年3月初再决定是否针对这些国家采取行动。[nL3S0TI021]

路透见到的草案文件显示，在一群可能违反预算限制的国家中，除上述三国之外，还有西班牙、葡萄牙、奥地利和马耳他。(完)

(编译/审校 戴素萍/高琦/艾茂林/洪曦/许娜/张明钧/朱晓军/李爽/王丽鑫)

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