亚股反弹 但仍可能出现季度下跌

路透东京/新加坡9月30日 - 亚洲多数股市周三上涨，此前曾下滑至三年低位，但市场仍担心疲软的大宗商品前景以及中国经济增长。

0237 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.5%，周二曾触及2012年6月以来最低水平，投资者担心中国经济放缓或削弱其对商品及资源的巨大需求。

该指数9月可能下跌4%，扩大本季跌幅至18.5%，并创下四年来最差季度表现。

日圆需求在东京市场早盘下降，因为全球股市回稳且市场恢复冷静；但交易商称月底和季末资金流动意味着市场仍可能持续波动。

外汇交易商表示，美国周五发布的非农就业数据，可能帮助强化或削弱美国联邦储备委员会(美联储/FED)在年底前升息的前景。无论怎样，该报告都应会为美元走势定下基调。

市场还将持续关注联储主席叶伦，她定于周三稍晚在一次会议上致开幕词。

大宗商品货币低迷，美元持坚。加元兑美元位于隔夜触及的11年低点1.3463加元附近。

不过，美元兑日圆下滑0.1%至119.83。欧元兑美元持稳于1.1252。

日本股市日经指数.N225上涨1.8%，未理会工业生产意外下滑。但日经指数本季度仍料下滑15%，若果真如此，将创2010年来最大季度跌幅。

“当前环境代表着，对大宗商品需求和中国经济增长的过度乐观预期转为更为平衡的预期，即经济渐进式，而非指数式增长，”悉尼White Funds Management董事总经理Angus Gluskie表示。

中国沪深300指数.CSI300上涨0.7%，帮助将本季迄今累计跌幅缩减至28%。

香港恒生指数.HSI上涨0.8%，亦协助本季跌幅收敛至21.2%。

“全球股市接近2011年以来最差季度表现，数种因素在原已紧张不安的市场激起更多疑虑，包括疲弱的全球增长，这是受到新兴市场，特别是中国增长减速影响，”巴克莱策略师写道。

“我们建议超配日本和欧洲股票。”

韩国综合股价指数.KS11下跌0.5%，季线下跌6.7%。

澳洲股市上涨1.1%，本季料将下跌8.9%。

矿业暨贸易业巨擘嘉能可(GLEN.L)上日股价回升16.9%，令投资人稍感宽慰，本周初嘉能可股价一度跌至历史新低，因担心该公司可能无法承受金属价格长时间下跌。

指标伦敦三个月期铜上涨0.5%至每吨4,993美元，略高于8月触及的六年低点4,855美元。

期铝与期锌等其他工业金属在隔夜市场同样终止近期动荡之势。

大宗商品与全球金融市场的敏感神经周四仍将面临重大试炼，届时将公布倍受关注的9月中国制造业采购经理人指数(PMI)，该指数可能显示中国制造业连续两个月萎缩。

美国原油周度库存增加幅度显示远高于分析师预期后，原油期货下跌。

美国原油跌逾1%，至每桶44.77美元，布兰特原油下跌0.8%，至每桶47.85美元。(完)