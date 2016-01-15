亚股触及三年半低点 因油价续跌

路透东京/新加坡1月15日 - 亚洲股市周五回吐稍早涨幅，创下三年半低点，因油价再度承压且中国经济数据令人失望，这让投资者依然感到不安。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%至2012年6月以来的最低水平，本周累计跌幅或达到2.7%。

日股日经指数.N225上涨0.7%，但周线料将收低1.9%。

油价周四反弹，指标布兰特原油期货上涨2.4%至每桶31.03美元，自12年低位29.73美元反弹。

但此轮涨势主要是受空头回补推动，料将为时短暂。油价暴跌让金融市场惴惴不安，投资者担心全球经济状况，中国经济放缓及国内市场动荡使得今年开局表现令人担忧。

“市场人气小心翼翼，因欧股下跌让美股隔夜涨势的影响变得复杂，”IG旗下市场策略师Bernard Aw称，“此外，油价再度承压，遏制了能源和原材料股上涨。”

布兰特原油周五开低，跌0.6%至30.69美元。

美国原油表现更糟，下跌1.8%至每桶30.63美元，受伊朗额外的供应将重返市场的前景所累。美国原油上日才刚录得今年首见的明显涨幅。

中国股市也重返平盘以下，周四尾盘曾短暂反弹。

沪综指在昨日反弹中扳回先前跌势，从四个半月低点翻升为收高2%，市场臆测是国家队进场护盘。

中国股市周五扩大下跌，此前数据显示，中国去年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，略低于路透调查中值13.5%。

沪综指早盘下跌1.54%，沪深300指数跌1.52%。本周周线料将分别下滑6%和5.1%。

有关人民币贬值可能引发该地区货币竞争性贬值的忧虑，也令这个月的全球股市受到冲击。

人民币汇率周五早盘录得温和涨幅，令人民币本周迄今兑美元小涨0.1%，但自年初算起，人民币兑美元仍下滑约1.4%，若从去年8月算起，则跌幅接近5%。

中国人行将今日的人民币中间价设在6.5637，略低于昨日。人民币兑美元开报6.5920，中午时报6.5869，较上日收盘水平高21个点子。

“市场中浮现一些期望，即下周稍早将公布的一系列中国经济数据将给投资者带来安慰。”大和总研分析师壁谷洋和说道。

“从以往看来，中国股市通常在农历新年前后表现比较好，沪综指也看似在约3,000点得到支撑，即便昨日曾短暂跌破这个关口。”他补充道。

中国将在下周一和周二公布一连串数据，包括第四季国内生产总值(GDP)。

油价周四反弹帮助提振美股脱离三个月低位，不过泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周四收跌1.5%。

标准普尔500指数周四收高1.7%，能源类股领涨，涨幅达4.5%。

美国市场还受到圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的讲话提振。布拉德周四表示，全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑，可能进一步削弱升息的理由。

投资者将关注美国周五稍晚公布的零售销售数据，以从中判断美联储3月升息的可能性。

汇市方面，日圆在稍早下跌后转为上涨，因对避险货币日圆的需求恢复。

美元兑日圆小跌0.1%至117.89日圆，稍早一度从周一触及的四个半月低点116.70日圆反弹。

欧元兑美元上升0.1%至1.0879美元。

周四公布的欧洲央行会议记录显示，欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，但该行在12月的会议中有必要保留一些空间，以防之后进一步宽松政策的不时之需。

商品货币回落，稍早曾上涨。澳元兑美元下滑0.4%至0.6957美元，周四触及四个月低位0.6910。

沙特股市周四触及五年低点，今年迄今沙特和中国股市在表现最差的市场之列。

低油价不仅损及很多产油国，而且促使它们的主权财富基金出售资产以弥补预算赤字，这令很多资产承压。(完)