亚股寻获支撑 油价仍不稳定

路透悉尼1月28日 - 亚股周四反弹，因投资者悄悄返回股市，日圆和主权债等避险资产的需求减弱。

油价反弹给紧绷的神经带来缓解。尽管布兰特原油期货跌0.23美元至每桶32.87美元，但该合约周三跳升了4%，因俄罗斯暗示愿与石油输出国组织(OPEC)合作，解决供应过剩问题。

美国原油期货回落0.21美元至每桶32.09美元。

开盘走疲后，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数转为上涨0.4%，交投极为震荡。

同样，日股日经指数转为上扬0.3%，此前一度下跌超过1%。中国沪综指小幅走低。

亚股最初下跌是追随美国股市的疲软收盘，不过交易员指出，E-迷你标普500指数期货此后反弹了0.65%。

道琼工业指数.DJI周三收低1.38%，标普500指数.SPX跌1.09%，Nasdaq指数.IXIC跌2.18%。

苹果(AAPL.O)股价大跌6.57%，因该公司第一季iPhone出货量创最低增幅。波音(BA.N)股价亦重挫8.9%。

美股下跌归因于美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策决定。该央行对全球前景表现出的担忧并不足以促使其改变收紧政策的计划，显然令投资者沮丧。

美联储保留了所有选项的可能性，包括3月会议上升息。

“毋庸置疑，市场希望美联储发出委员会愈发担心金融市场和全球经济形势的评论，来确认‘美联储卖权(Fed put)’的存在，”RBCCM首席美国分析师Tom Porcelli写道。

“但美联储选择了务实路线。”

汇市对美联储声明反应温和得多。美元兑避险货币日圆JPY=涨至118.88，但欧元兑美元报1.0883。

美元指数小涨0.12%。

新西兰元兑美元下跌逾0.005美元，此前新西兰央行表示，因为通胀偏低，未来可能需要进一步放宽政策。

新西兰元兑美元从0.6480左右下跌至0.6428。

亚洲时段没有太多能推动市场的经济数据。在欧洲，英镑将面临英国第四季国内生产总值(GDP)数据的考验。

预计第四季英国GDP同比增速从2.1%放缓至1.9%，若如此，可能将英国加息时点的预期进一步推后。市场目前认为2017年将加息一次。

英镑兑美元最新报1.4256，从本周高位1.4367回落。(完)