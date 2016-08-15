亚股扳回跌幅 中国股市触及七个月最高

路透悉尼8月15日 - 亚洲股市周一从之前触及的一年高位回落，中国股市的上扬帮助抵消了日本第二季经济接近停滞消息的影响。

沪深300指数.CSI300涨1.3%至七个月最高，中国沪综指.SSEC涨0.9%，因有传闻称中国当局将有更多刺激举措出炉。

经济数据表现疲弱，凸显日本有必要采取更多政策行动，日经指数.N225在平盘上下震荡。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数收复稍早失地，走势回稳。该指数从6月底来已上涨近14%，当时英国公投决定退欧，英国央行带头积极行动，引发全球出现新一波政策刺激。

这一切放宽举措促使富有国家公债收益率(殖利率)大幅滑落，令投资者转向长期债券与新兴市场寻求较高收益。

10年期英债收益率已下挫过半至纪录新低53个基点，在退欧公投前还上升至1.39%。

这全线拉低欧洲债券收益率，比如西班牙10年期公债收益率降逾60个基点，史上首次跌破1%。

债券回报下降使得股市看起来相对具有吸引力。道琼工业指数.DJI、标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC上周均创纪录收盘高位，为1999年以来首见。

泛欧STOXX 600指数周五小跌，但这不过是自七周高点的小幅回落。

“经历一段时间的强劲上涨之后，股市将稍事歇息，”安保资本投资策略部主管Shane Oliver表示。

“但整理过后，我们预计股市未来12个月将上涨，受助于合理估值、全球超宽松货币环境以及经济持续温和增长。”

同样的基本面也应该会支撑债券。

“也就是说，债券价格近期涨势已将收益率推至极低水平，因此收益率可能会迅速回升，”Oliver补充道。

**剖析美联储**

本周美国经济面的重头戏在于7月通胀数据和美联储最新会议记录，可能会提供年底前升息机率的更多线索。本周还将有五位美联储官员分别发表讲话。

美国7月零售销售意外持平，因消费者减少服装等商品购买，此外7月生产者物价指数(PPI)下滑0.4%，为近一年来最大降幅。

欧洲央行周四将公布最新会议记录，声明应该会呈现温和基调。

投资者近期下调美联储今年升息机率，利率期货走势暗示12月升息机率大约为46%。

这削弱了美元的看涨预期，拖累美元兑欧元、日圆和一系列新兴亚洲货币下跌。

美元兑日圆在周一亚洲盘初持平于101.30日圆，距离100.80附近的重要支撑位不远。欧元兑美元持平于1.1157美元，过去几周在1.1050-1.1230区间波动。

英镑走势较为异常。自英国央行放松政策以来，英镑一直稳步下跌，英镑兑美元报1.2927美元，更加接近英国脱欧公投后触及的1.2797低点。

大宗商品市场方面，油价小幅走高，上周录得6%的涨幅，因沙特阿拉伯石油部长未排除采取行动稳定油市的可能性。

布兰特原油期货周一涨0.31美元至每桶47.28美元，美国原油涨0.35美元至每桶44.84美元。(完)