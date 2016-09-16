焦点：被冷落过后价值类股重回亚洲投资者视线

路透新加坡9月16日 - 在一个增长缓慢、回报率偏低的世界里，投资者一直在追捧那些业务和获利不错的亚洲公司。不过这些公司的估值比起那些不被青睐的公司来说已达到13年来最贵的水平，一些资金正在探索价格较为低廉的股票。

基本面因素正在向投资者发出信号：他们正在错过一些不太兴旺的公司的不错价值。

据汤森路透DataStream的数据，MSCI明晟亚洲(除日本)成长指数与MSCI明晟亚洲(除日本)价值指数的平均预估市盈率之差达到至少2003年以来最阔。

图表：bit.ly/2cq2u85

这种极大的价差因市场对高成长性股票的疯狂需求而获得支撑，因为全球经济增长低迷使投资者渴求稀缺的高回报。不过也有一些投资者厌倦了热门股票的过高价格，将目光转向了那些一直被忽视和低估的、较为廉价的公司。

“我们认为现在这种估值差距太大了，在价值类股中有一些非常有吸引力的机会，”M&G Investments驻伦敦的全球新兴市场组合经理Matthew Vaight说。

亚洲成长型股票指数当前的预期市盈率为17.3倍，创2009年全球金融危机以来最高，而历史平均市盈率为13.7。

虽然高市盈率是很多成长型股的一个明显特征，这类股票的获利增速被认为会快于行业和市场平均水平，但基金经理警告投资者，不要忽视了价值型股票。这类股票的股价往往低于其基本面所暗示的应有价位。

的确，价值型股票指数要便宜地多，其市盈率为10.1，低于历史均值10.6。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的市盈率为12.7。

邓普顿全球股票集团(Templeton Global Equity Group)的首席投资长Norman Boersma表示，估值之差暗示风险回报状况现在已偏向长期价值投资者。

“如果你要寻找安全或成长率高的投资，或购买估值非常高的类股，这在我看来并不真的安全，”他说。

实际上，转变或许即将发生。

价值型股票指数在2015年下跌14.7%，几乎是成长型股票指数跌幅的一倍。但今年价值型股票指数的表现较成长型股票指数仅略逊一筹，二者升幅分别为约7.5%和9.7%。

一些公司为价值投资提供了令人信服的理由。

举例来说，在亚洲除日本外股指中最昂贵的公司--一家成长快速的中国网络旅游服务供应商携程网(CTRP.OQ)，其预估市盈率高达268倍。相比之下，最便宜的公司--韩国电力(015760.KS)和重庆长安汽车(200625.SZ)，预估市盈率分别为4.34倍和4.43倍。

但鉴于全球成长环境温吞，日兴资产管理驻新加坡的亚洲股市主管Peter Sartori等投资人仍不为所动。

分析师表示，材料类股或许最终是个高风险的押注，因其基本面与中国不确定的经济前景息息相关。然能源和金融股等被任意抛售者，或许有低接机会。

Boersma指出，科技和医疗等类股已经不便宜了，对这些类股的投资机会发出警告。

“医疗和生物科技股已被推得太高了，”他表示。

“但我们在一些较老牌的企业找到不少价值，这些企业有不错的现金流、相当稳定的获利成长及很不错的股息。”

亚洲除日本外成长和价值股之间的价值差距图表：bit.ly/2cq2u85

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