亚股升高 伊朗紧张局势推高油价

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 伊朗紧张局势将美国原油推至每桶100美元上方
* MSCI不含日本亚太股指升1.4%
* 欧元在100日圆下方挣扎
* 期铜升近1%至每吨7,664美元
路透新加坡1月3日电---亚洲股市周二上扬,大多数市场在2012年首个交易日对风险资产投资意愿重燃;在此同时美国原油跳升1.5%至每桶100美元上方,因伊朗与西方紧张情势不断升级.
强於预期的中国制造业数据提振亚洲人气,但欧洲持续已久的债务危机继续给前景笼罩一层阴云,且拖累欧元.欧元兑日圆努力脱离十年低位.
"(欧元)去年收低,且跌破重要水平.去年大多数时间,人们都惊讶于其受到的良好支撑,"苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs称.
"最终,欧元开始下跌......而这将令市场对其愈发怀疑,因此欧元今年开年可能看来略微疲弱."
中国物流与采购联合会(简称CFLP)周日发布新闻稿称,12月PMI在连续两月下行後回升,升至50.3%,高於此前路透预估中值49.1%,环比上升1.3个百分点.该数据亦提振铜等工业金属,因人们寄望於需求增强.
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摩根士丹利国际资本公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS上升1.4%,材料和能源类股领涨.矿业权重股必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)均涨逾1.5%.
香港恒生指数.HSI和韩国综合股价指数.KS11均上涨约2%.
日本市场适逢假期休市.
亚洲股市2011年表现不佳,MSCI除日本外亚太股指全年下降18%,表现远逊於美国标准普尔500指数.SPX,後者今年几乎以平盘作收.
**伊朗紧张局势**
欧元兑日圆报约99.80日圆,摆脱上日触及的98.71低点.该水准为自2000年末以来最低.
欧元兑美元升至1.2975,距离上周触及的2011年低点1.2856仍触手可及.
油价上涨,因伊朗称该国试射了两枚远射程火箭.随着西方对其核项目施加压力,伊朗的这一举措意欲显示其军事力量.
此举导致石油供应中断的忧虑升温,因全球40%的原油运输需要经过霍尔木兹海峡,这推动美国原油扬升1.5%,至每桶100.30美元左右.
布兰特原油期货升1%,至每桶108.47美元.该期约在2011年上涨约13%.
期铜升0.8%至每吨7,664美元左右,受中国数据提振.由於受欧债危机及全球经济放缓相关疑虑影响,2011年期铜价格下跌20%.
现货金亦上涨0.8%,至每盎司约1,578美元.现货金在2011年全年上涨了10%,但在2011年最後几个月急剧下挫,因避险投资者转向青睐美元.
--编译 石冠兰/许娜/王翔琼/李春喜/肖群英;审校 张若琪/张荻/白云/田建华/侯向明
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