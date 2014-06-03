日股领涨亚洲股市 美国乐观制造业数据提供支撑

路透东京6月3日 - 日本股市周二领涨亚股，受助于乐观的美国和中国制造业数据；欧元在三个半月低点附近走势迟滞，因预期欧洲央行(ECB)将推出新的货币宽松措施。

日股日经指数.N225涨1.0%触及两个月高位，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持平，离上周创出的一年高点不远。

亚洲股市受到5月美国供应管理协会(ISM)制造业指数从4月的54.9升至55.4的提振。

ISM起初公布该指数为疲弱的53.2，令市场感到困惑，近三小时后做出了更正。

更正后的数据基本符合市场预期。其与建筑支出等数据一道反映出，美国经济在第一季受到严寒天气打压后稳健复苏。

此前公布的数据还显示，5月中国工业扩张步伐为五个月来最快，助MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS升至六年半以来的盘中高点，较2007年底创出的纪录高位低约1.5%。

三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称，“总体来看，全球经济正在温和增长。”

由于股市上涨削弱了避险资产的魅力，现货金在周一所及四个月低位每盎司1,240.65美元附近徘徊，之前金价已经连跌五日。现货金最新报1,244.79美元。

现货银也在周五触及的一年低位18.60美元附近，报18.74美元。

10年期美国公债收益率周一录得逾六周最大单日涨幅，回到2.53%，上周四曾触及11个月低点2.40%。

过去几周里，全球债券收益率大幅下跌，部分原因是市场预期欧洲央行将在6月5日的会议上公布一系列宽松措施。

这种预期打压欧元下跌，欧元兑美元报1.3596美元，稍高于上周四触及的三个半月低点1.3586美元。

与之对比的是，美元指数.DXY一度升至2月13日以来最高水准80.681，最新报80.631，受益于乐观的美国数据。

美元兑日圆隔夜涨至102.49，为一个月高位，但仍未脱离近期区间。

美元反弹给部分新兴市场货币带来压力。

巴西雷亚尔兑美元跌至两个月低位2.2770，还受到巴西经济前景恶化，及央行干预计划不确定性拖累。

南非兰特兑美元周一亦触及两个月低位10.6960，因近期公布的一系列经济数据表现疲弱。印尼卢比兑美元触及三个月低位11,785，因4月意外录得贸易逆差。

亚洲方面，澳洲和印度央行今日稍晚均将召开政策会议，但预计两家央行都将维持利率不变。(完)

(编译 艾茂林/张荻/洪曦/许娜；审校 石冠兰/杜明霞/李爽/郑茵)

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