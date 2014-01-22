亚洲股市走势受抑 关注焦点转向央行会议

* 美联储缩减刺激政策预期压制亚洲股市

* 美元指数接近两个月高点

* 日本、泰国和加拿大央行动向受关注

* 澳洲通胀率高于预期，打压当地股市并提振澳元

路透东京1月22日 -亚洲股市周三难以找到提振因素，而对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续缩减刺激政策的预期，以及在日本和泰国央行公布政策会议结果之前，亚洲股市走势受到抑制。

美元获得全面支撑，美元指数接近11月中以来高位，因为投资者预期美联储下周将进一步降低购债规模。

“投资者今年初乐观看待全球经济前景。但是迄今为止，我们没有看到太多额外证据来支持这种乐观情绪，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。

日经指数.N225几近持平，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%。

澳股指标S&P/ASX200指数跌0.8%，在通胀率意外大涨压低降息预期后扩大跌幅。不过该数据也有助于提振澳元上涨0.6%至0.8855美元。

美国股指涨跌不一，标普500指数.SPX上扬0.28%，Nasdaq指数.IXIC升0.67%；而道琼工业指数.DJI下滑0.27%，因三个成分股公司获利令人失望。

美元指数.DXY报81.072，周二最高涨至81.388。

欧元/美元在1.3566美元水准交投，未远离周一触及的两个月低点1.3508；日圆/美元报104.30日圆，接近1月1日所及五年高位105.42。

市场普遍预期日本央行周三将维持政策稳定，但一些投资者正期待央行总裁黑田东彦能够提供进一步放宽政策的线索。

加元/美元跌至四年低点附近，今日稍晚加拿大央行将公布政策决定，许多交易员猜测央行可能将货币政策立场由中性转向宽松。

加元/美元报1.0967加元，周二曾触及1.1019美元。

相反，投资者预期美联储将在1月28-29日会议上把每月购债额缩减约100亿美元至650亿美元。此前，美联储在去年12月削减了100亿美元。

进一步缩减购债可能冲击新兴市场，因为经济好转的更多迹象会吸引外资回流美国。

**泰国央行会议**

泰国央行也将于周三开会，可能降息以刺激经济，料使泰铢承压。数月的政治动荡使泰国经济受到打击。

泰国政府宣布，自1月22日起对曼谷及周边省分实施为期60天的紧急状态，以帮助管控反政府示威者封锁曼谷的行动。

泰铢兑美元几无变动，报32.87，距离本月稍早所及的四年低点约33.13不远。

“目前泰国的金融市场相对平静。假如政治僵局久拖不决，那么势必会延后基础设施投资和造成更大范围的经济影响。”大和证券资深策略师Yukino Yamada说道。

另一个饱受政治动荡影响的新兴经济体--土耳其，其本币汇率周二跌至纪录低点，此前该国央行未能出手升息，被很多投资者视为屈从政府要在大选前维持经济增长的压力。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军/郑茵/张涛/孙茉莉; 审校 于春红/王兴亚/王翔琼/白云)

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