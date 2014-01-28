亚洲股市接近五个月低点 土耳其央行会议成关注热点

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 亚洲股市接近五个月低位
* 投资者关注土耳其央行政策会议
* 市场担心美联储缩减购债将打压新兴市场
路透东京1月28日 -亚洲股市周二接近五个月低点，市场担心中国经济成长放缓和美国货币刺激计划规模缩减，可能会对部分依赖出口和外资的新兴经济体带来冲击。
投资者目前关注土耳其央行是否会在今日稍晚召开的紧急会议上，对里拉施以援手。土耳其央行处于近期新兴市场动荡的风暴中心。
“我认为全球经济不一定会因近期的新兴市场动荡而严重受挫。但市场现在十分担忧，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。
日股日经指数触及两个半月盘中低位，之后收复失地，上涨0.2%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS亦短暂跌至五个月低位，延续过去三个交易日下跌3.8%的势头，目前则几近持平。
中国中诚信托已与意向投资者达成一致，一项高收益信托产品的兑付危机暂告平息，这个消息亦有助稳定市场军心。
但有关中国影子银行快速扩张的疑虑，可能在中期发酵。
中国需求若出现萎缩，将冲击许多因为对中国出口而带动成长的新兴经济体，包括巴西及阿根廷等国。
阿根廷上周被迫放弃为本国货币披索护盘，披索汇率在黑市交易跌至纪录低位，巴西雷亚尔汇率则接近8月触及的五年低位。
土耳其里拉兑美元走势波动，亚洲早盘下挫0.7%至2.2690，不过较周一触及的纪录低点2.3900还有一段距离。
周二土耳其央行宣布将召开紧急会议后，里拉从纪录低点反弹。
路透调查显示，分析师预计土耳其央行在周二的紧急货币政策会议上将升息，以此保卫里拉。央行声明将在土耳其深夜时间2200GMT公布。
“市场预期加息幅度为1个百分点或更多，可能还有资本管制措施。央行措施是否能让市场平静下来，这是大家着重关注的一点，”Praevidentia Strategy的首席分析师Masafumi Yamamoto说。
其他新兴货币方面，南非兰特兑美元触及五年低点，俄罗斯卢布兑欧元周一触及纪录低位。
对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)将进一步削减购债规模的预期，使得风险资产承压，尤其是仰赖外部融资的新兴市场。今天稍晚美联储将展开为期两天的政策会议。
许多人预期美联储将一如12月，把每月购债规模再减100亿美元。
尽管过去几天来印度卢比走软，但距8月所及的纪录低点仍有一些距离。去年印度央行收紧信贷后，卢比已趋稳。
今天稍晚印度央行也将召开政策会议，料将维持利率不变。
苹果(AAPL.O)财测令人失望也打击到日韩的苹果供应商个股。
苹果假日季iPhone销量未能达到华尔街预期，而且对当前季度的营收预估低于市场预期。其股价在周一盘后交易中下挫[ID:nL3S0L1573]。(完)
(编译 洪曦/许娜/蔡美珍/艾茂林/张若琪 审校 石冠兰/李春喜/高琦/戴素萍)
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