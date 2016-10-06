美强劲数据扶助亚股上扬 欧央行缩减刺激疑虑打压金价

路透东京10月6日 - 亚洲股市周四走坚，得益于美国经济数据强劲，同时美国近期升息的前景升温与欧洲央行可能缩减购债规模，打击金价并推升美元兑日圆至一个月高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.4%，日股日经指数.N225涨0.6%。

周三美国标普500指数.SPX涨0.43%，银行和能源股领涨。

美国9月服务业活动从前月所及六年低点大幅反弹，此前美国周一公布的制造业数据也同样乐观。

“制造业和服务业指数从8月的大跌势头中反弹。虽然还不清楚美国经济根本趋势如何，但鉴于日本和中国公布调查中显现的复苏趋势，全球经济目前似乎在反弹，”SMBC日兴证券首席债券分析师Chotaro Morita称。

美国经济形势愈发乐观，提振对美联储12月将升息的预期。

对货币政策敏感的美国两年期公债收益率周三触及四个月高点0.857%。

利率期货市场目前暗示，美联储在12月会议上升息的可能性约为60%。

美国10年期公债收益率亦升至1.706%，本周初在1.60%左右。

如果周五公布的美国非农就业数据强劲，可能增强升息预期。路透调查分析师的预估中值显示，美国9月非农就业岗位增加17.5万个。

债券收益率上扬部分是因为市场猜测欧洲央行可能最终逐渐缩减购债计划。彭博周二报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。

欧元区公债收益率自彭博报导后一路回升，德国10年期公债收益率回升至近零水准，上周曾触及两个半月低点负0.16%。

对美国和欧洲收紧货币政策的担忧，沉重打击贵金属。

现货金延续跌势，一度触及三个半月低点每盎司1,262.2美元，最新报1,267.4美元。

现货银亦跌至17.69美元，此前触及6月末以来最低的17.565美元。

汇市方面，美元兑日圆一度升至一月高点103.67，最新报103.37。

英镑兑美元小幅反弹，最新报1.2747，周三曾因英国退欧忧虑而触及30年低位1.2686。

欧元兑美元几无变动，持稳在1.1209，市场揣测欧洲央行可能减少购债，因而抵销了因担心德意志银行(DBKGn.DE)状况而带来的压力。

油价升至6月以来最高水平，因美国原油库存意外连续第五周下降，以及市场预计主要产油国会在下月同意减产。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少300万桶，而路透调查的分析师预估为增加260万桶。

布兰特原油期货周三曾涨至高点每桶52.09美元，为6月初以来最高，最新报51.53，本周迄今累计上涨5%。

美国原油期货报49.50美元，日内跌0.6%，但本周累计上涨2.6%。

大和证券首席全球策略师壁谷洋和说道：“市场目前希望他们不止在下月同意减产，未来也会有一系列减产措施。”

“不过除非我们看到有更多的合作，否则油价很难进一步上涨。”(完)