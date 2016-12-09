亚股小跌但有望录得周线涨幅 欧元趋于平稳

路透东京/悉尼12月9日 - 亚洲股市周五小幅走低，但周线可能录得涨幅；欧元在经历波动后趋于平静，此前欧洲央行决定削减月度资产购买规模，但该计划期限延长时间超出分析师预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.3%，但本周可能上涨1.9%。

日经指数.N225午后上涨1.3%，周线涨3.1%，美元兑日圆涨0.9%。

日经指数稍早突破19,000点，为今年来首次，因投资者认为日圆走贬和美国总统当选人特朗普实行促增长政策的前景将使日本大型出口商受益。

“美国市场强劲，提振了日股，”大和证券首席技术分析师Eiji Kinouchi说道。

美国主要股指周四仍上涨，再创纪录新高，延续自大选以来长达一个月的升势。

美元兑日圆涨0.4%至114.45日圆，向上周创下的十个月高位114.83日圆回升。

欧元兑美元小幅下跌0.1%至1.0615美元。市场意识到欧洲央行的决定实际上十分鸽派后欧元下挫，此前曾涨至1.0875高位。

欧洲央行周四宣布，将从明年4月起将月度购债规模从目前的800亿欧元削减至600亿，但把购债计划的原定结束期限从2017年3月延长至明年12月，较市场预期多了三个月。

这压低了欧洲两年期公债收益率，使得收益率曲线急剧变陡，这对银行业者是个利好，他们通常借入短期而贷出长期。

对于在较长时间维持较低利率的承诺，被视为利差交易的有利因素，投资者可以较低利率借入欧元，投资于收益率较高的货币。

欧洲央行总裁德拉吉表示，这一出乎意料的举措并非是退出量化宽松计划(QE)，如果欧元区经济遇阻，该央行保留再次扩大购买规模的权利。

而不到一周之后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于下周二和周三召开政策会议。

根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示，交易员认为美联储下周升息25个基点的概率为98%，而在2017年6月之前至少再升息25个基点的概率约为50%。

美元指数涨0.1%至101.18，本周上涨0.4%。

油价在隔夜反弹后坚守大部分涨幅，因人们对非石油输出国组织(OPEC)加入该组织的减产行动更加有信心。

美国原油期货涨0.1%至每桶50.90美元。布兰特原油小幅下跌0.1%至53.83美元。

现货金下跌0.3%至每盎司1,167.38美元，周线料将下跌0.8%左右，受美元走强以及美联储在下周会议上升息的预期打压。(完)