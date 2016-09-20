亚股微跌 市场紧张等待美联储及日本央行会议结果

路透东京9月20日 - 亚股周二微跌，投资者紧张等待美联储及日本央行为期两天的政策会议结果。

“市场对日本央行的担心程度高于美联储，因为该行可能给市场带来意外，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

全球市场近几周激烈震荡，因美联储官员发表鹰派和鸽派言论之后，联储的意图仍十分不明确。

各界共识是，美联储在周三会议结束时将维持利率不变，投资者将关注美联储声明以及联储主席叶伦的讲话，以寻找联储下一次升息时间点的线索。

“美联储的决策方面存在太多不确定性，”波特兰U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门负责人Jennifer Vail说道。

Vail与大部分策略师和投资者一样，预计美联储将不采取任何新措施，但她称美联储的声明或将包含其近期评估中没有提到的字眼，比如经济风险是否“平衡”或“接近平衡”。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%，此前美国主要股指收盘基本持平，盘中较为波动。

澳股S&P/ASX 200指数下滑0.2%。澳洲证券交易所周一交易因技术问题曾中断，但周二开盘没有出现问题。

日经指数.N225扳回稍早的跌幅，上涨0.1%，东京市场周一因假日休市，周四将再次因假日休市，两次休市之间刚好迎来日本央行政策会议。

日本央行周三可能把负利率作为货币政策的首要重点，加剧了市场的如下担忧，即政策焦点从量化宽松之上的转移揭示出全球央行政策火力正在减弱。

消息人士称央行可能考虑进一步下调负利率，以显示维持超宽松政策倾向的决心。

Vail称，“日圆自那以后显现的力道，并不能真正让他们看到负利率有一个正面的前景，”Vail并称，鉴于日本央行委员中缺乏共识，很可能不会采取任何行动。

对日本央行不会采取激进行动以压低日圆的臆测升温，推动美元兑日圆周一跌至六日低点101.56日圆。美元最新持稳在101.90。

因担心公债收益率曲线趋平，日本央行也可能选择增加买债计划的灵活性等方法，让收益率曲线趋陡。

上周投资者因担心日本央行放慢买债步伐而抛售较长期公债，决策者从中也能体会到市场可能会出现的反应。

“我们期待日本央行对实现物价目标的时间表和买债步伐采取更为灵活的立场，但预计本次会议不会进一步放松政策，”巴克莱的策略师说道。

欧元兑美元也持稳，报1.1172美元，仍高于周一所及近两周低点1.1149。

美元指数略微上涨，报95.874，不过仍低于周五所及两周高位96.108。

美国原油期货下滑0.5%报每桶43.07美元，进一步远离隔夜所及高位。布兰特原油期货小跌0.3%报每桶45.82美元。

油价周一上涨，但结算价脱离高位，因市场对委内瑞拉大力宣扬的石油输出国组织(OPEC)可能冻产感到质疑，以及有迹象显示上周美国原油库存增加。

现货金涨0.2%报每盎司1,315.84美元，因预期美联储将维持利率不变。(完)