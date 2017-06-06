外资5月对亚洲股市增加投资 七大市场资金流入增逾25%

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月6日 - 外国投资者5月增加对亚洲股市的投资，包括台湾、韩国和印度在内的七个市场的资金流入较上月增长逾25%。
其中韩国吸引到最多外资，约为17亿美元，年内总计吸引近80亿美元。台湾市场5月流入逾15亿美元资金。
受国内正面消息推动，上月印度股市NSE指数.NSEI和韩国综合股价指数.KS11等主要股指触及纪录高位。
围绕文在寅当选总统的乐观情绪激励韩国股市走高，而有关印度雨季天气改善的预期缓解通胀疑虑，助力股市上涨。
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(编译 艾茂林; 审校 王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。