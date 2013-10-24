亚洲股市下跌 中国央行似收紧流动性

路透东京10月24日 - 亚洲股市周四在震荡交投中走跌，美元受压，中国货币市场利率进一步扬升，削弱了制造业数据上扬的影响。

中国指标七天回购利率开盘上涨近1个百分点，来到5%，此前中国人行连续第二周让货币市场资金收紧。

中国人行连续第三次未在公开市场进行逆回购操作，迹象显示监管机构担忧宽松流动性可能再次引发危险的信贷增长。

中国股市沪深300指数.CSI300跌0.4%，前两个交易日跌2.1%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.1%，稍早曾受Markit/汇控编纂的中国制造业PMI数据提振走高。该指数在周三下跌0.9%，结束了此前连续四个交易日的上涨。

“我不会在目前水准上新建任何仓位，”交银国际证券的首席分析师Hong Hao表示，“10月现金需求水平将很高，因为人们必须支付税款，并且银行也需向央行缴纳储备金。不过，我认为投资者应当已经意识到中国人民银行在缩紧政策，因为他们并没有卖出人民币，并允许人民币一路上涨。”

不过澳洲股市上升0.4%，澳元兑美元上升0.3%至0.9651美元。中国是澳洲最大的出口市场。

在围绕中国的疑虑阻止市场走升之前，全球股市受到美国预算僵局暂时化解以及对美联储将持续刺激政策至2014年的预期提振。

美元兑瑞郎报0.8915瑞郎，仅略高于周三触及的两年低点0.8908。美元兑日圆持稳于97.33日圆，接近上日达到的两周低位。

美元指数.DXY微跌0.1%至79.203，距离周三触及的八个月低点79.137仅一步之遥。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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