亚股追随美股下跌 美元兑日圆受日股跌势影响走低

路透东京4月1日 - 亚洲股市周三下滑，追随美股跌势；美元兑日圆下挫，因日本股市日经指数在动荡市况下走势疲弱。

原油价格继续下滑，伊朗与六大国之间的核问题谈判在截止期限过后仍然继续，可能影响原油供应面。

韩国和澳洲股市均跌0.6%，马来西亚和印尼股市亦走低。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几近持平，在平盘水准附近上下摆动。

中国股市逆势上涨。

沪综指.SSEC攀至七年高位，中国采购经理人指数(PMI)疲弱，进一步预示当局将出台更多宽松措施。

日股日经指数.N225下跌0.9%，此前在震荡交投中最多下挫1.4%，日本新财年伊始，投资者卖出近期上涨股票以锁定获利。日本央行短观调查报告疲弱，亦打压日经指数。

标普股指期货ESc1跌0.6%，稍早跌幅超过1%。

美国股市周二收跌，在前日大涨后回落，因能源股走低和美元小涨，但标普500和Nasdaq指数连涨第九个季度。

美元兑日圆跌落隔夜高位120.37，最低跌至119.42日圆。许多市场参与者，尤其是外资，通过抛售日圆对冲他们的股票仓位，所以日圆通常在股市下跌时会上涨。

欧元兑美元涨0.4%，报1.0773美元，自11日低点1.0713美元反弹，因美元走跌。

希腊周二未能与金主就改革达成初步协议，欧元再次承压。不与欧盟和IMF达成协议，希腊则无法获得资金援助，而该国政府未来几周可能资金告罄。

“欧洲央行为期18个月的量化宽松计划3月才开始，如今，希腊成了欧元区的定时炸弹，”BK资管公司的外汇策略主管Kathy Lien在报告中写道。

“就算2月与债权人达成了协议，希腊仍有可能被迫退出欧元区，这个风险正对欧元构成很大压力。”

大宗商品方面，美国原油期货下跌0.5%，至每桶47.34美元，周二时下挫2.2%。

伊朗与六个主要强国的核计划谈判期限为3月31日，但谈判延长，因参与各方接近达成协议，但在解除联合国制裁措施等重要细节上，尚未达成共识。

六个强国要求伊朗接受对核计划的限制，以换取解除出口制裁。理论上，若达成协议，将有更多伊朗原油进入已供应过剩的市场。

但一些人士认为，解除制裁未必代表全球石油供应将立即明显增加。

“不论是否达成伊朗核协议，我们并不预期会因此而有大量石油进入市场，”法巴银行大宗商品策略主管Harry Tchilinguirian称。

“由于哪些制裁措施解除以及解除时间的不确定性，伊朗将不会大幅加剧当前市场的供应过剩情况，”他称。(完)

(编译/审校 郑茵/艾茂林/白云/蔡美珍/张若琪)

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