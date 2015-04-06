亚股攀升 美国此前公布的就业数据令人失望

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透东京4月6日 - 亚洲股市周一上涨，美元虽持稳但仍承压，此前美国公布的就业报告黯淡，令投资者降低对美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快升息的押注。
美国劳工部周五公布的数据显示，3月非农就业岗位增长为逾一年来最少，这是美国经济疲软的最新迹象，并可能进一步推迟预期中的美联储升息。数据显示，上月非农就业岗位增加12.6万个，还不到2月的一半，为2013年12月以来最低增幅。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.6%触及2014年9月以来最高。日股日经指数.N225微跌0.2%，不过日圆兑美元回吐涨幅推动日股缩减盘中稍早跌幅。
美股周五因复活节休市，不过美国股指期货因非农就业报告不佳而下挫，预示股市周一将开低。标准普尔e-mini股指期货在亚洲时段交投清淡，下滑0.7%，上周五挫跌1%。
欧洲主要市场上周五和本周一因复活节假期休市，周二恢复交易。
指标10年期美国公债收益率(殖利率)周五触及近两个月低点1.8%，目前在亚洲市场报1.829%，持续令美元承压。
东部证券分析师Park Yu-na说：“由于预期美联储6月加息的缘故，美元可能将在一段时间内依然承压。”
美元指数小升0.2%至96.730。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，3月31日止当周投资者减少对美元上涨的押注，同时欧元的净空头仓位则再度触及纪录高位。
欧元兑美元日内上涨约0.1%至1.0980，脱离3月16日创下的12年低点1.0457。欧元第一季录得15年来最差季度表现，兑美元累计下滑11%，因欧美货币政策的分化，以及投资者对希腊财政问题的担忧。
美元兑日圆小升约0.1%报119.09日圆。
“我们仍认为美元在较长时期内趋向上行。整体就业数据确实疲软，但我们必须考虑到，就业岗位月度增幅超过20万已经持续了差不多一年时间。平均薪资增加也是一个加分项，”法国兴业银行驻东京外汇部门主管Kyosuke Suzuki称。
“楼市相关数据、消费者信心和初请失业金等经济指标勾勒出一幅亮丽的经济图景，4月非农就业报告可能意外向好。这解释了非农报告出炉后后美元波幅一直限于1日圆左右的原因，”他说。
澳元兑美元小跌0.1%至0.7615美元，跌向周四所及六年低点0.7534，因预期澳洲央行本周晚些时候将降息。
原油期货上涨，稍稍扳回长假周末前的重挫跌幅；周四伊朗和全球大国就核议题达成初步协议，使得油市重挫。
布兰特原油约涨1.4%至55.73美元，美国原油升约1.5%至49.89美元，投资人押注协议将使伊朗在2016年前都不太可能大幅提高石油出口。
现货金涨约0.5%至每盎司1,216.85美元，受美国就业报告欠佳的提振。(完)
(编译 孙茉莉/徐文焰/王洋/李爽/张若琪 审校)
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