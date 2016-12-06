亚股反弹创两周最大涨幅 因风险偏好回升

路透香港12月6日 - 亚洲股市周二创下两周来的最大涨幅，欧元企稳，因投资者认为意大利公投后出现的大跌过度，同时强劲的美国经济数据也提振了市场人气。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.8%，创11月22日以来的最大日内涨幅，之前两日均为下跌。韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨1.2%，日经指数.N225涨0.8%。

“受伦齐公投失败消息起初造成的影响，以及担心意大利可能对欧元区造成负面效应，全球风险胃纳一度退烧，如今则强劲回升，”online FX platform资深交易员Stephen Innes指出。

美国股市周一上涨，道琼工业指数创纪录新高，因服务业数据进一步证实美国经济表现强劲。

美国服务业活动11月达到一年高点，生产大增促进招聘，进一步证明经济的力道，给美联储下周升息扫平道路。

美国服务业数据推高美国短债收益率，指标两年债收益率持稳在1.13%左右，距离11月底测试的六年高位1.17%不远。

芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch显示，利率期货FFZ6暗示交易商认为美联储下周升息至0.50-0.75%的机率达93%。

周一指标股指因权重股领跌重挫后，中国股市特别受到关注，此前中国证监会对举牌收购发出警告。港股.HSI则是上涨。

“香港市场因空头回补轧高，但上档有限，因为交易员在周四中国数据公布前仍趋谨慎，”香港海通证券主管Andrew Sullivan表示。

欧元从上日的近21个月低位回弹，之后企稳；意大利总理伦齐在周末的修宪公投中遭遇惨败。

欧元兑美元小跌0.1%，但坚守了周一以来的多数涨幅；欧元周一收高约1%，从伦齐宣布将辞职的消息后创下的1.0505美元低位回弹。

美元兑一篮子货币在接近三周低位的水准，投资者认为近期上涨过度。

油价下跌，美国原油期货下跌逾1%至每桶51.26美元，因投资者认为自石油输出国组织(OPEC)上周三达成减产协议以来，大涨16%的势头已经变得平淡。

不过，股市上涨和短天期美债收益率上升，预示着风险胃纳将比周一更为乐观。投资者在周一颇担心意大利公投之后欧元区恐将出现新危机。

市场信心恢复，日圆、黄金等避险资产价格下滑。

现货金下跌多达1.6%，触及2月初以来低点每盎司1,157美元，之后略有反弹。(完)