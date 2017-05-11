油价上扬拉升股市 新西兰元触及11个月低点

路透新加坡5月11日 - 亚洲股市周四上涨，受惠于MSCI明晟全球市场指数昨天创下纪录收盘高位，因油价劲升提振了能源股。

新西兰元下挫至2016年6月以来最低水平，此前新西兰央行意外在政策评估会议上维持中性立场，同时将利率维持在纪录低点1.75%不变。

新西兰元兑美元大跌1.6%至0.6833，遭遇2016年6月以来最大单日跌幅。

油价扩大涨幅，周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。

周四，美国原油期货升0.4%至每桶47.55美元，全球指标布兰特原油期货也涨0.4%，报每桶50.45美元。

“上周库存下降逾500万桶，为年内最大单周降幅。看来OPEC减产终于见效，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周四早盘涨0.3%，日股日经指数.N225涨0.15%。

中国沪深300指数几无变动，香港恒生指数.HSI上涨0.25%。

韩股综合股价指数(KOSPI).KS11上扬近1%。该指数周三触及盘中纪录高点，但终场收跌。

MSCI明晟全球市场指数周四微涨，料连续第二日创纪录收盘点位，受隔夜能源类股上涨近1%提振。

美股方面，标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC均收升约0.1%，道琼工业指数.DJI收低近0.2%。

随着波动性创逾10年来最低，“全球股市在标普500指数的引领下上扬，不过速度非常缓慢，”IG市场分析师Chris Weston在报告中写道。

美国的政治紧张情势也限制美股涨势，联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职，打击对美国总统特朗普推进其经济政策能力的信心。

美国国会一位消息人士周三表示，科米在被特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。

美元从隔夜的升势中拉回。风险胃纳改善和美债收益率(殖利率)上升曾提振美元隔夜上涨。

美元兑日圆周四跌0.1%至114.15日圆，此前连涨四日，但美元徘徊在周三所及的近两个月盘中高位附近。

美元指数亦跌约0.1%，报99.594。

美国10年期公债收益率回落至2.398%，周三收于盘中高位2.416%附近。

英镑兑美元微升至1.2941美元，英国央行即将在今日1100GMT公布政策会议决定。预计央行将维持利率在纪录低点不变。

央行总裁卡尼可能表示，在英国近10年来首度升息之前，需见到情势更加明朗化，尽管通胀率已经高出2%的央行目标。

加元兑美元贬0.5%，报1.3729加元，此前Moody's Investor Service下调加国六家银行评级，指因经营环境变得更具挑战性。

欧元/美元约升0.1%报1.08775美元。

金价随着美元回吐部分涨幅而走升。现货金涨0.2%报每盎司1,220.76美元。(完)