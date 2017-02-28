亚股小涨且本月有望收高 市场静待特朗普政策讲话

路透东京2月28日 - 亚洲股市周二小幅上涨且本月有望收高，受美股涨势激励，同时投资者等待美国总统特朗普发表讲话，以便从中寻找有关税收改革以及基础设施建设支出方面的线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，迄今为止本月涨幅为3.6%，今年以来涨幅接近10%。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数涨0.4%，受金融股上涨提振；中国股市沪综指.SSEC涨0.3%。

日股日经指数.N225上涨0.8%，受日圆走软提振，2月月线料上涨逾1%，今年迄今涨幅为0.7%。

“市场憧憬特朗普的增长政策，但又对政策缺乏细节感到失望，投资者看到市场在希望和失望之间摇摆，”Nissay Asset Management驻东京的股市策略师Isao Kubo说。

美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因美国总统特朗普表示，他会在周二就基建投资发表“重大”声明。

“这可能会像他的就职演讲那样，市场期望颇高，但实际他并没有给出具体细节，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera称。

“市场并不想同样的情况再重复一次，希望能提到一些实际的计划，否则失望将不可避免，”她表示。

美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普将对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。

白宫一位预算官员称，特朗普首份预算提议将增加国防支出540亿美元，减少等额非国防支出，大砍外援。

美元兑日圆略跌0.1%报112.62，但仍守在周一低位111.920上方，后者亦为2月9日以来最低。欧元兑美元持稳报1.0586.

美国联邦储备委员会(美联储，FED)官员的强硬言论也提振美国公债收益率，并支撑美元。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美联储可能需要在近期升息，以免落后于通胀。

指标10年期美债收益率在亚洲时段报2.370%，周一在美国市场收报2.367%。该收益率上周曾跌至逾五周低位。

原油价格基本持稳，有关美国原油产量增加的预期，抵消了石油输出国组织(OPEC)减产协议高执行率的影响。

美国原油期货日内涨0.2%至每桶54.18美元，布兰特原油期货涨0.3%至每桶56.10美元。

现货金略走升至每盎司1,253.06美元，但仍低于周一触及的三个半月高位，投资者等候特朗普的讲话。(完)