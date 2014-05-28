亚股与美元走势坚挺 受强劲美股及美国数据提振

路透东京5月28日 - 亚洲股市周三上涨，美元兑一篮子货币在八周高点附近持稳，投资者因乐观美国数据和标普500指数刷新纪录收盘高位而受鼓舞。

隔夜美国公布4月耐久财(耐用品)订单意外增长及3月房价上涨后，风险较高资产受到支撑。5月在经济中占重要地位的服务业也以较快速度增长。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.4%，日本股市日经指数.N225微幅升高0.1%。韩国综合股价指数(KOSPI).KS11约涨0.5%。

“美国指标向好为投资者设定了乐观基调，投资者基本以本周做为下周欧洲央行会议的准备期，”Tong Yang Securities分析师Cho Byung-hyun称。

近期美国数据基本乐观，帮助支撑了全球股市，尽管市场仍忧虑中国经济放缓。

美联储承诺将持续支撑美国经济发展，以及欧洲央行暗示将采取宽松举措来拉动欧元区迟滞的经济增长，都平抑了投资者的不安情绪。

美股方面，道琼工业指数.DJI收涨0.42%，标准普尔500指数.SPX 收高0.6%，至1,911.91点的纪录收盘新高。

对经济的乐观信心推动美元指数.DXY升至80.470，为4月初以来高位，最新报80.35。

美元还受到美国公债收益率攀升的推动，美元/日圆JPY=涨至101.91日圆，距离周二触及的两周高点102.145不远。

欧元继续处于守势，之前欧洲央行总裁德拉吉再次强调，央行意识到过长时间通胀过低的风险，并暗示有可能在6月5日会议上采取某种政策行动。

欧元/美元EUR=几近持平于1.3634，接近周二跌至的三个月低点1.3612。

大宗商品市场方面，金价延续隔夜跌势，跌至三个半月新低，因强劲的美国经济数据损及黄金的避险吸引力，且主要消费国中国的黄金进口量下降。

现货金XAU=跌至每盎司1,260.74美元的低位，为2月7日以来低点。

相形之下，中国对铜的季节性强劲需求则支撑铜价。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨6,933美元，周二曾触及三个月高点6,966美元。

布兰特原油LCOc1下滑0.29美元，至每桶110.31美元，此前交易商的仓位调整令汽油期货大跌，但利比亚和乌克兰的地缘政治风险则抑制跌幅。(完)

(编译 李春喜/石冠兰/郑茵/张若琪 审校 王洋/李婷仪/杜明霞/李爽)

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