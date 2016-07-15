中国数据提振亚洲股市涨至八个月高点 周线有望收升

路透东京7月15日 - 亚洲股市周五续涨至八个月高位，有望录得周线强劲升幅，因中国经济数据好于预期，进一步提振了风险偏好。之前美股创下纪录高点已经令市场人气升温。

中国国家统计局周五公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，略高于路透调查预估中值6.6%，与一季度增速持平；环比则增长1.8%。

工业增加值和社会消费品零售总额也好于预期。这帮助缓解了对增长势头放缓的担忧，不过固定资产投资增速下滑，且低于市场预期。

“上述数据显示了中国经济企稳迹象。这非常令人鼓舞，”汇丰大中华区经济学家Julian Wang说。

“不过，公共部门投资和房地产市场放缓。因此下半年仍面临很大的挑战。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.9%，本周周线料上涨逾5%。该指数本周曾一度升至去年11月以来高点。

周四，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX均收于纪录高位。

中国股市小幅走高，沪深300指数.CSI300涨0.1%，上证综合指数.SSEC涨0.2%。

日本股市日经指数.N225涨1.2%，周线有望涨逾9%，日圆走软带来提振，继上周末执政联盟赢得选举后，日本首相安倍晋三呼吁推出新一轮财政刺激。

日圆近期走软，部分原因是一些投资者寄望本周美联储前主席贝南克与日本领导人的会面预示当局将采取进一步的刺激政策，以帮助实现安倍经济学改革计划的目标。

“今年迄今日本资本流出量与过去两周流入量相较，有相当大的逆转，”奥兰多INTL FCStone Financial股票交易副总裁Logan Best表示。

“我们谈论的是数以十亿计美元在过去一周重新流入。我每天都看到很多买家进场，”他表示，“安倍经济学显然有重新点火之势。”

法国卡车攻击的消息在早盘推升避险日圆。法国尼斯周四晚间发生一名攻击者驾驶卡车高速冲撞正在观赏国庆烟火的群众，已造成至少75人死亡，多人受伤。

“起初，部分美国短期投资客将此消息视为测试下档的理由，在东京市场的长周末前卖出，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino表示。他指的是周一日本市场将因公众假期休市。

美元兑日圆跳升0.8%至106.20，盘中稍早曾低见105.05。美元/日圆本周可望上涨逾5%。

欧元兑日圆涨0.9%至117.10，本周累计涨逾6%。

英镑兑美元上涨0.8%至1.3440，英国央行周四意外维持利率不变，令投资者的预期落空，但暗示不久会祭出一篮子刺激举措，以帮助经济抵御英国公投决定退欧造成的冲击。

油价周五盘初回落，回吐上日部分涨幅；交易商回补空头推动油价周四上涨了2%。

布兰特原油跌0.7%至每桶47.02美元，美国原油跌0.9%至45.30美元。(完)