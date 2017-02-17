图表新闻：台湾股市的股息收益率创亚洲之最 新加坡第二

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。
该数据显示，台湾未来12个月股息收益率为4.1%，创亚洲最高。
受电子产品出口强劲和苹果需求相关预期推动，台湾股市年内上涨5.5%，略高于亚洲股市平均4.8%的涨幅。这促使外资年初迄今向台湾股市投入约24亿美元资金，为亚洲地区最高。
新加坡和香港的股息收益率分列第二和第三。印度和越南垫底。
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(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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