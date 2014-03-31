亚股小幅走高 市场日益预期中国出台经济刺激举措

* 中国有望出台更多刺激举措，提振地区股市

* 欧元在欧元区CPI数据出炉前仍走势踌躇

* 风险意愿好转承压金价

* 铜或将录得6月以来最大单月跌幅

路透东京3月31日 - 亚洲股市周一谨慎开局，小幅走高，投资者寄望中国会采取措施来刺激本国经济。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.3%，上周五升至三周高点，因市场日益揣测中国政府将出台新的支出计划且乌克兰紧张局势降温。

日本股市日经指数.N225涨0.4%。

中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

但对于中国出台刺激措施的期望未能提振所有亚洲股市，韩国综合股价指数.KS11接近持平。

“有关刺激措施的言论如果没有具体计划支撑，很难刺激市场，”三星证券的分析师Kim Yong-goo表示。

欧元兑美元徘徊在周五所及的一个月低位附近。西班牙与德国通胀率意外下降，增强关于欧洲央行(ECB)最快可能在周四放松政策的预期。

“完全取决于欧洲央行是把近期放缓看作暂时现象，还是看成更深层的问题。考虑到决策者大谈实施负利率的可能性，我们认为他们越来越担心经济成长与通胀，”BK Asset Management的执行董事Kathy Lien在一份客户报告中写道。

欧元已经承压，因此前德国暗示欧洲央行可能采取更多举措，而过去德国一直重申担忧非常规货币宽松措施。

目前关注焦点转向今日稍晚出炉的欧元区通胀数据，上周五出炉的数据显示西班牙和德国通胀疲弱。

欧元兑美元几无变动，报1.3752，上周五触及一个月低位1.3704。

**关注叶伦讲话和美国数据**

美债收益率上升支撑美元，外界预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减货币宽松政策，并为最终升息铺平道路。

美债中期收益率周五接近两个月高位。美联储主席叶伦本月稍早的言论，提升了最早在2015年春季就会升息的可能性。

叶伦今日稍晚将在芝加哥发表讲话，关注她是否维持对利率的立场。市场将她的立场解读为鹰派。

投资人也将有机会开始判断，今年初美国一连串疲软数据，是否确实主因严寒天气所造成。美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)将于今天稍晚公布。

美元兑日圆近持平，报102.83日圆，徘徊于周五所及两周高位102.98日圆下方。

大宗商品市场方面，金价依然承压，在上周五公布的美国消费者支出数据乐观，擦亮经济前景后，风险偏好改善。

现货金报在每盎司1,295.61美元，接近周五触及的六周低位1,285.34美元。

有关中国可能出台刺激举措的预期提振了铜价，但铜价3月仍可能录得去年6月以来最大单月跌幅，因中国第一季经济料将减速。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜短暂触及三周高位每吨6,680.00美元，月线料下跌约5%。

俄罗斯与西方国家之间的纷扰以及非洲石油供应可能受到干扰的疑虑，帮助美国原油逼近三周高位。

美国原油5月合约略跌0.22美元至每桶101.45美元，上周五结算价为3月7日以来最高位。(完)

(编译 石冠兰/张涛/杜明霞/张若琪/李婷仪 审校 郑茵/张荻/王兴亚/李春喜/戴素萍)

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