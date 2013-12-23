亚洲股市小升 中国货币市场利率再度上涨

* 美股上涨及美国数据向好支撑亚洲市场

* 中国货币市场利率转升，因流动性紧张

* 汇市大致持稳，市场交投淡静，因日本逢假期休市

路透悉尼12月23日 -亚洲股市周一谨慎地攀升，美股创纪录高位予以激励，不过中国信贷紧张势头持续带来一些不确定性，也加剧了新兴市场货币的压力。

中国指标短期货币市场利率盘初下滑，但之后再次上扬，并一度触及9.8%。

但沪综指.SSEC仍勉力弹升0.4%，减轻此对区域市场所造成的影响。

成交相当清淡，东京周一因假期休市，市场弥漫圣诞假期气氛。韩股.KS11 涨0.6%，标普500指数期货则涨0.3%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS 涨0.4%。

美国经济数据表现亮丽，加上股市对美联储决定开始缩减购债规模展现韧性，均支撑市场人气。

道琼工业指数.DJI 周五收高0.26%，标普500指数.SPX涨0.48%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3则涨0.45%。

美元兑日圆周一在104.05日圆附近停滞不前，上周触及五年新高104.64日圆。交易商称104.75和105.00的期权障碍是多方下一目标。

欧元兑美元稍稍涨至1.3678美元，但仍远低于上周高点1.3811美元。

欧元周五一度走弱，此前标准普尔周五将欧盟的长期债信评级从“AAA”下调至“AA+”，称因预算协商相关的摩擦升级。

美国10年期公债收益率守在2.89%，上周仅升2个基点，即便美联储宣布缩减购债。

亚洲关注焦点都集中在中国。中国央行此前在周五试图平息市场对钱荒的担忧，称将在三天内向银行间市场注入500亿美元。

中国经济信贷的快速增长一直困扰中国当局，担心债务水平攀升会催生资产泡沫。

中国人民银行向银行间市场注入逾3,000亿元人民币，以应对利率升高，但暗示银行要避免现金吃紧就必须作出努力。

对于银行系统的忧虑造成周五沪综指下跌2%。

美联储缩减购债加上中国利率收紧，共同对新兴市场货币和资产造成打压，与6月情况类似。

印尼、马来西亚和泰国等国货币上周全部承压，甚至韩元都失去一些强劲势头。泰铢也面临本国国内政治问题，周一触及2010年初以来最低水平。

不过，德意志银行的分析师认为，亚洲新兴市场应能承受住资金外流的冲击。

“亚洲依然处境最佳--中国及印度出台重大改革举措；规模较小的更为开放的经济体将从欧美需求升温中获益匪浅，”DrausioGiacomelli在给客户的报告中称。

“进入2014年，随着美国货币政策前景的不确定性下降，新兴市场在提高投资多元化方面的价值将会增加，”他补充称，并指出新兴市场在全球投资组合中的比例仅约为3%或更低。

商品市场方面，金价日益走低，因为美国开始收回刺激措施，且全球普遍不存在通胀压力。

现货金周一持于每盎司1,201.30美元，上周创下六个月低点1,187.80美元。若金价在当前水准持稳，今年累计跌幅则达到28%，创32年来最大年跌幅。

相比之下，美国燃料需求前景利好且利比亚原油供应减少，原油价格受到支撑。布兰特原油周一微升0.01美元至每桶111.78美元，上周涨近3%。

美国原油期货跌0.12美元，至每桶99.20美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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