油价和股市走高 受OPEC意外达成限产协议提振

路透9月29日 - 周四亚洲交易时段油价延续涨势，提振股市。之前石油输出国组织(OPEC)成员国意外达成限产协议，但由于美国总统大选临近，投资者仍对追涨很谨慎。

上午中段，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.8%，得益于能源股反弹，但香港股市等其他市场开始回吐盘初的部分涨幅。

“尽管达成石油减产协议，但外国机构投资者在美国总统大选结果出炉前仍坚守其偏好的个股，因为市场面临的不确定性太多，”香港海通国际证券集团的销售总经理Andrew Sullivan说。

日股日经指数.N225攀升1.4%，昨日下挫1.3%。

油价继续攀升，昨日在OPEC达成限产协议后大涨近6%。

这是OPEC自2008年以来达成的首份减产协议，不过每个国家的具体产量限额要到11月的OPEC下次正式会议上才会确定下来。

尽管市场普遍乐观看待这项协议，但一些分析师指出，由于近月来减产的美国页岩油业者可能开始增产，因此油价未来料难以进一步上涨。

布兰特原油继昨晚劲扬5.9%后，今早微涨0.02%，至每桶48.70美元。美国原油涨0.3%，至每桶47.17美元；周三则大涨5.3%，触及9月9日以来高位。

“在获利遭挤压的情况下，市场份额争夺战无法持续下去；而这项协议引领OPEC国家，特别是沙特及伊朗之间进入合作的新纪元，”BK资产管理公司外汇策略部门主管Kathy Lien指出。

“现在到11月期间若出现一些走回头路的状况，我们也不会感到意外，这是历史性的一刻，对加元应该会产生持续性的影响。”

澳元及加元等商品货币受到OPEC消息带动而走强。

加元兑美元报1.3064加元，上日上涨近1%。加元周二稍早一度低见六个月低点1.3281。

澳元兑美元触及三周高点0.7699，挪威克朗兑美元触及五个月高点。

欧元兑美元小涨0.1%至1.12260，美元兑日圆上涨0.7%至101.35，因整体冒险意愿改善。(完)