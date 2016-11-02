外资10月卖超亚股 美国总统大选不确定性和升息预期打击人气

路透11月2日 - 外资10月卖超除韩股之外的亚洲股票，因11月8日美国总统大选的不确定性以及美国可能最早在下月升息均打击投资者人气。

韩国股市10月录得2.58亿美元净资金流入，但泰国、印度、印尼和台湾则分别出现5.16亿、6.44亿、1.74亿和6,800万美元的资金流出。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数10月下跌1.7%，为五个月以来首次出现月度下跌。

据汤森路透StarMine显示，韩国股市的预估市盈率为10.1，在亚太地区为倒数第二低。

美元指数在10月累计上涨3.1%，为11个月以来的最大月线涨幅。(完)