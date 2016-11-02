外资10月卖超亚股 美国总统大选不确定性和升息预期打击人气

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月2日 - 外资10月卖超除韩股之外的亚洲股票，因11月8日美国总统大选的不确定性以及美国可能最早在下月升息均打击投资者人气。
韩国股市10月录得2.58亿美元净资金流入，但泰国、印度、印尼和台湾则分别出现5.16亿、6.44亿、1.74亿和6,800万美元的资金流出。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数10月下跌1.7%，为五个月以来首次出现月度下跌。
据汤森路透StarMine显示，韩国股市的预估市盈率为10.1，在亚太地区为倒数第二低。
美元指数在10月累计上涨3.1%，为11个月以来的最大月线涨幅。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。