亚股受美国强劲数据激励小涨

* 亚股上涨，此前美股受强劲数据激励而反弹

* 美元隔夜弹升，兑欧元及日圆均守住涨幅

* 乌克兰情势支撑镍及石油等大宗商品走扬

路透东京4月15日 -亚洲股市周二小幅上升，此前乐观美国数据协助美股反弹，摆脱最近几日的强烈卖压，但乌克兰紧张局势抑制了风险资产需求。

明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS小涨0.1%，缓步回升向上周触及的11个月高位486.70。

乌克兰紧张局势令投资者小心翼翼，所以这样的小幅上涨凸显了地缘政治紧张的背景。

全副武装的亲俄罗斯分离主义者周一在乌克兰东部攻占了更多建筑物，扩大了控制范围。此前乌克兰政府威胁对其发动军事打击却未能兑现，让俄罗斯党派的行动基本上畅行无阻。

日股日经指数.N225升0.8%，周一曾跌至六个月低点。

美国周一公布的零售销售数据强劲，支撑标普和Nasdaq股指，这两大股指之前录得2012年6月以来最大单周跌幅。

中国经济成长放缓的迹象持续不断，也加重了近期全球市场的不安。美国经济复苏应有助于缓和全球经济疲弱的担忧。

同时让美国投资者感到鼓舞的是，花旗集团(C.N)季度净利上升，因其问题资产的损失减少，弥补了核心交易和贷款业务营收和获利的下滑。

外汇市场美元持稳，之前公布的美国零售销售数据表现稳健。欧元仍然受到欧洲央行官员周末谈话内容的压力，其中包括总裁德拉吉，他的言论让欧元区进一步放宽货币政策的臆测重燃。

美元/日圆报101.86日圆，较周一纽约尾盘几近持平，当时美元脱离上周尾声触及的三周低点101.32。

欧元/美元也持稳于1.3816美元，之前自上周创出的三周高点1.3906下滑，因欧洲央行官员发表立场偏于宽松的言论。

“决策者的呼吁和出台更多刺激举措的风险，应足够打压欧元/美元，但不幸的是，有些因素不受欧洲央行的控制，”BK AssetManagement负责外汇策略的执行董事Kathy Lien在致客户的报告中说。

“由于欧洲主权债务危机已经成为遥远记忆，资本重新流入欧洲。同时，美国收益率的上行动能很低，即便零售销售数据强劲，”Lien说。

美国公债收益率周一上涨，因股票受好于预期的零售销售数据推动上升，但10年期美债收益率仍位于2.644%，距离周一所及的六周低位2.603%不远。

乌克兰紧张局势影响整个大宗商品市场。

镍价持于周一所及的14个月高位每吨17,917美元附近。镍价周一触及约14个月高位，因印尼矿石出口禁令，以及西方可能对俄罗斯实施更严厉制裁的前景。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍报每吨17,870美元。

“印尼方面的消息未变...尚无迹象显示该政策可能转变，”Natixis分析师Nic Brown称。

“我们认为当你听到美国开始谈及可能对俄罗斯实施制裁时，人们本能地关注钯金和镍：这两种金属可能受到制裁或俄罗斯报复的影响。”

金价接近周一所及三周高点1,330.90美元，当时对乌克兰局势的担忧重燃，提升了黄金的避险魅力。

现货金报每盎司1,321.75美元。

布兰特原油期货报每桶108.46美元，接近周一触及的五周高点109.12美元。

美国小麦期货守住大量涨幅，周一曾飙升近3%，因黑海地区的紧张局势及美国大平原种植区恐受冰冻损害。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货从每蒲式耳6.78-3/4美元微跌0.6%。(完)

(编译 李婷仪/李爽/郑茵/杜明霞/王翔琼；审校 张明钧/王洋/孙茉莉/龚芳)

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