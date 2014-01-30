亚股溃退 中国PMI数据下跌进一步打压人气

焦点：澳洲一季度整体CPI升至2014年以来最高 但核心通胀仍低于目标
路透悉尼4月26日 - 澳洲第一季消费者通胀率超过2%，为2014年以来首次，因汽油、医疗和教育费用上涨，这暗示当前经济周期中的通缩威胁可能已经过去。
* 亚股下跌，日经指数领跌3%
* 中国1月制造业PMI跌至49.5，为六个月低位
* 新兴市场再度下滑，尽管土耳其和南非升息
* 美联储一如预期缩减100亿美元购债规模
路透悉尼1月30日 -亚洲股市周四下跌，因新兴市场溃退之势卷土重来，且美联储进一步缩减刺激举措，都这令投资者匆忙涌入债券和日圆避险。
雪上加霜的是，汇丰中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值六个月来首次跌破荣枯线，成为投机客瞄准澳元等风险资产的新理由。
虽然分析师强调1月数据因中国春节假日日期而受到严重扭曲，但汇丰PMI下降肯定会进一步冲击市场。
日经指数.N225跌3.1%至11月中以来低点。中国沪综指.SSEC跌0.5%，而MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌1%。
市场现已悉数回吐周三录得的涨幅，当时亚洲市场曾希望土耳其大幅升息能提振该国货币里拉，并缓解资本外流的威胁。
但其举措对欧洲和美国投资者的影响不大，他们也许担忧较高利率可能损害这些国家的经济成长。
道琼工业指数.DJI周三收低1.19%，标准普尔500指数.SPX跌1.02%。泛欧绩优股指标FTS Eurofirst300指数.FTEU3跌0.63%。
南非央行意外上调利率0.5个百分点，而投资者却以抛售南非兰特应对。同样，土耳其里拉最初的涨幅也大部分被削平。
这反过来激发日圆、瑞郎和公债等避险资产需求。美元兑日圆隔夜跌去1日圆后持于102.21日圆。
欧元兑日圆和瑞郎下跌，兑美元则在1.3650美元附近盘整。
债券受益于普遍的避险情绪，美国10年期公债收益率报2.68%，周三时触及去年11月中以来最低。
**美联储坚持推行缩减购债的计划**
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，增强了投资者的避险情绪。此前有传言称新兴市场如此动荡可能会令联储暂时收手，相反，巴克莱分析师Michael Gapen指出，美联储在其声明中根本未提及金融市场。
"在我们看来，近几周这种动荡尚不足以引起政策立场的改变..."他补充道。
“我们预期直到9月的每次联储会议上都会削减100亿美元购债规模，然后在10月会议上最后削减150亿美元，完全退出QE3。”
很多分析师对此表示认同。路透针对华尔街顶级分析师的一项调查显示，美联储在3月会议上料将再次减少每月购债规模100亿美元，并将在年底前完全结束购债。
美联储稳步退场的前景，加之发达国家经济状况改善，吸引资金离开不少新兴市场，特别是那些存在经常帐赤字和/或政治疑虑的国家。
巴西、土耳其、南非和印度今年都将举行选举，决策者可能不会过于大幅升息，以免损害经济增长。
新西兰央行周四决定维持利率不变。该央行也提到了新兴经济体的脆弱状态。
新西兰央行维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，但表示可能在短期内加息，以应对楼市和建筑业带来的通胀压力攀升的情况。
在大宗商品市场，黄金重新受到追捧，报每盎司1,263.56美元，周三上涨逾10美元。
油价温和走高，美国原油期货涨0.24美元至每桶97.60美元，布兰特原油期货攀升0.12美元报每桶107.97美元。(完)
(编译/审校 石冠兰/张涛/田建华/孙茉莉/徐文焰/张荻)
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