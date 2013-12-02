亚股小跌 但中国PMI数据提供支撑

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* 汇丰11月PMI终值显示中国制造业趋稳
* 美元兑日圆脱离六个月高点；欧元持坚
* 日股日经指数自上周曾触及的近六年收盘高位下滑
* 泰国股市下跌，政治形势依然紧绷
路透东京12月2日 -亚洲股市周一小跌，美元回吐近期部分涨势，因投资人审慎等待本周重要的美国数据出炉；但不错的中国制造业数据则令人鼓舞。
汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值上修至50.8，较初值50.4向上调整0.4个点，略低于10月终值50.9。11月生产和新订单分项指数均明显上升，为八个月以来高位，新订单从上月的51.5续升至51.7。
“该数据大体上显示中国的情况正在企稳，且价格的下档风险可能较小，”DMG & PartnersSecurities驻新加坡首席分析师ThomasLam表示。“但我不认为这预示着从现在到明年初会大幅回升。”
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.2%，削减PMI调查数据公布后的跌幅。
泰国股市.SETI的表现明显较差，下挫逾1%，因反政府的抗议者誓言要推翻现任总理英拉(YingluckShinawatra)。
日股日经指数.N225跌约0.4%。
日经指数上个月受企业强劲获利和日圆走软的激励，大涨9.3%。上周四日经指数触及近六年最高收盘水准。
周一公布的数据显示，日本企业7-9月当季增加对工厂设备的支出，但增长缓慢令人怀疑资本支出的力道；日本经济需要企业增加资本支出以维持经济增长。
日本央行总裁黑田东彦称，资本支出上升可能成为趋势，但他在一场对企业领袖的讲话中警告称，海外经济体展望己成为日本央行能否达成通胀率2%目标的重大风险因素之一。
日本央行为实现通胀目标，而致力超宽松货币政策的承诺，让日圆持续承压，但日圆周一守住阵地。
美元兑日圆下跌约0.1%至102.35日圆，进一步脱离上周五所及六个月高点102.61。
欧元兑美元小幅走高至1.3601美元，而美元指数.DXY跌0.2%至80.553。
欧元兑日圆上涨约0.1%至139.22日圆，向周五所及五年高点139.70反弹。
“11月结束时美元兑日圆创下5月以来最高，似乎已经摆脱持续六个月的盘整模式。”Brown BrothersHarriman的全球外汇策略主管Marc Chandler在研究报告中称。
Chandler表示，140日圆的区域可能是欧元的心理阻力位，但从技术角度来看，141日圆区域可能更加重要，因为后者为欧元自2008年的170日圆跌至2012年低点约94日圆的61.8%技术回档位。
**关注非农就业数据**
本周稍晚公布的美国数据仍是关注焦点，美联储一旦认为经济足够强劲，将会缩减刺激政策。
11月的非农就业数据将在本周五公布，接受路透调查的分析师平均预测增加18.5万个岗位，低于10月的增加20.4万个。
本周将公布的其他重要经济指标还包括美国供应管理协会(ISM)制造业和非制造业指数。ISM美国制造业数据将于周一稍晚出炉，ISM非制造业指数则在周三公布。
大宗商品交易方面，现货金跌约0.5%，至每盎司1,246.26美元，因市场担心美国经济强劲可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)减码刺激规模。今年以来金价已跌约25%，可能录得13年来首度年线下跌。
伦铜跌约0.3%至每吨7,030.75美元，对于明年市场供应将大量过剩的预期，抵销中国PMI调查带动的乐观人气。期铜11月跌2.7%。
布兰特原油涨约0.5%报每桶110.25美元，受中国数据的提振。美国原油则涨约0.4%，报93.12美元，交易商权衡利比亚供应受扰相对于美国库存水准的因素。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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