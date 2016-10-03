亚洲股市第四季开局上扬 英镑触及七周低点

路透悉尼10月3日 - 亚洲股市周一在本季首个交易日开局上涨；英镑下跌，因英国首相特雷莎·梅周日表示，她最晚将在明年3月底启动英国脱离欧盟的进程。

周五有消息称，德意志银行在与美国司法部协商降低罚金规模，提振风险人气。但华尔街日报周日报导，协商仍存在变数。

就算只是达成协议的暗示，也足以推动MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.8%。该指数在第三季攀升8.8%，为2012年初以来最佳季度表现。

澳洲股市上扬1%，日本股市日经指数.N225亦扬升1.1%。

日本数据显示，大型制造业者9月信心状况较三个月前持平，因日圆走强和国内外需求疲弱，导致经济复苏缓慢。

中国周六公布的数据显示，9月制造业活动继续扩张，可能表明近期的正面动能可以持续。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4；上月和路透调查预估中值均为50.4。

中国金融市场本周整周休市。

英镑下跌0.005美元，此前英国首相特雷莎·梅(Theresa May)表示，她将在3月底之前启动英国退欧程序。

英镑兑美元最新报1.2931，最低一度来到1.2902，创8月中旬以来最低。

特雷莎梅周日在执政保守党年度大会上表示，她决心推动此一程序，并争取“适当的协议”。

启动欧盟里斯本条约第50条之后，英国将有两年时间协商二战以来欧洲最为复杂的各项协议。

其他货币表现淡静，美元兑日圆持稳于101.36，周五游走于101.02至101.75之间。

欧元兑美元持平于1.1231美元，周五由1.1153的低点反弹，美元指数上涨0.08%至95.543。

**关注德意志银行事件发展**

金融股上涨引领周五美股走升。道琼工业指数.DJI涨0.91%，标准普尔500指数.SPX上涨0.8%，纳斯达克指数.IXIC涨0.81%。

周五媒体报导宣称，德意志银行与美国司法部接近达成54亿美元和解，而非初步所称的140亿美元。不过这项报导仍未获得证实。

在美国挂牌的德意志银行股价因此跳涨14%，但月线仍跌掉11.3%。德银(DBKGn.DE)于德国股市挂牌股价则上涨6%。

德意志银行与全球所有大型金融机构都有大量交易联系，国际货币基金组织(IMF)已表示，德银对整体金融系统的潜在风险超过其他任何一家跨国银行。

油价周一遭遇获利了结。此前受石油输出国组织(OPEC)减产计划提振，油价在9月连续第二个月录得月线上涨。布兰特原油9月结算价累计涨4%，美国原油涨8%。

12月布兰特原油期货周一早盘跌0.2美元至每桶49.99美元，美国原油期货跌0.22美元至每桶48.02。

伦铜在八周高点附近持稳，9月创逾一年半以来最大月线涨幅，因中国经济数据好转令该国需求前景变得光明。(完)