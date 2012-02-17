小心：亚股涨势前方恐遇减速带

2011年9月22日在香港拍到的恒生指数显示牌。 REUTERS/Bobby Yip

* 亚洲股市推动因素是充裕现金而非基本面

* 科技及新兴市场曝险水平"高得危险"--美银美林

* 获利增长成为顺景气循环类股升势面临的重大考验

* 今年以来表现最佳股票质量较低--Starmine数据

* 中国国内投资者不及亚洲其他投资者热情

路透香港2月17日电---与全球贸易紧密相关的亚洲公司股价飞涨,追逐这些股票的投资者需要好好面对以下现实.

由於许多央行实施宽松货币政策,美国经济数据鼓舞人心,欧洲银行体系获注资等因素,市场上现金泛滥,廉价资金盖过公司获利增长面临的风险,使得全球股市今年以来一路高歌猛进.

资金首先涌入去年受全球经济滑坡忧虑打击最严重的资产.基金尤其大举增持亚洲股票,因新兴市场风险资产再度受青睐.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS今年以来升逾13%,去年则暴跌18%.原材料.MIAPJMT00PUS及科技.MIAPJIT00PUS等景气循环类股升逾15%,而美股标准普尔500指数.SPX升8%.

不过,分析师指出,现在或是投资者锁定亚洲原材料、交通及微芯片公司获利的时候,这几类公司仍在经受其各自行业潜在趋势疲弱的冲击.

担心美国经济像去年那样陷入阶段性疲软,以及欧元正滑入衰退的迹象,亦是撤出一些投资的理由.

"看起来很不错的形势将会持续一阵子,但企业所处环境变得非常艰难的现实将构成拖累,"Maxim资产管理的投资主管Winston Sammut表示.

亚洲航运类股就是一个恰当的例子.

这类股票已出现一波大幅扬升,受助于全球制造业数据改善,以及马士基(Maersk)(MAERSKb.CO)等行业龙头提高运费.

但在负面的运营环境中,这种热情迅速消退.当前运力过剩且全球贸易低迷,另外针对高负债行业的银行融资趋紧,燃料价格也在上升.

中国钢铁生产商也遭遇类似情形,尽管这些企业面临现金短缺,利润率下滑和财务状况不佳等因素,但中国钢铁股也已随大市上涨.

"催化剂是什麽?随着欧元崩溃的忧虑减轻,大量涌出的廉价资金正在开始发挥作用,"一家大型亚洲券商驻香港资深交易员表示.

**对新兴股市曝险"高到危险的境地"?**

美国银行-美林针对基金经理的最新调查显示,全球新兴市场股市的资产配置出现了惊人的上升,从以往经验看,已达到与短期表现趋弱相符的水准.

美银-美林指出,就全球而言,对科技股和新兴市场的曝险已"高到危险的境地".

表明增持新兴市场股票的受访者所占比例为44%,高於上个月的20%,为该数据12年来最大月比增幅.

交易商估计,上周新兴市场资金流入54亿美元,使得今年迄今的资金流入总额达171亿美元,超过去年全年资金流出额的三分之一,并提振地区股指脱离极度恐慌的困扰.

香港股市中资股.HSCE已经上涨16.2%,去年底似乎陷入死亡螺旋,全年重挫20%.

"市场情绪在仅一个月时间内便从担忧转为极度兴奋,市场走势已超出基本面是目前存在的一个真实风险,"瑞信中国研究部主管Vincent Chan在报告中称.

Chan表示,市场对中国疲弱的土地出售和电力产出等数据视而不见.

**效果如何**

亚洲股市2012年上涨面临的最大考验将是,如何在疲弱的经济环境中维持企业利润率和营收.

投资者也将寻找全球经济活动近期的复苏势头将延续下去,而不只是昙花一现的迹象.

Citi Private Bank的Woods称,对亚洲而言,出口增长现在就是最大的弱项.

他表示,"过去二、三十年来,亚洲根据西方消费塑造了一种成长模式,而目前西方国家普遍正在进行财政撙节计划."

韩国造船商、台湾晶片(芯片)制造商和中国制造商在亚洲企业当中表现突出,今年迄今获得最佳的回报.

中国吉利汽车(0175.HK)今年累计涨逾70%,尽管公司接连遭遇降级,促使分析师将其2012年获利预估平均削减近7%.

连连亏损的记忆体晶片(存储器芯片)制造商--南亚科技(2408.TW)则以逾68%的报酬率排名居次;该公司过去四年均未录得年度获利.

**资金狂潮**

欧洲央行通过长期再融资操作(LTRO)进行的第二轮资金挹注行动,将於2月29日展开,预计资金潮将再度涌入市场.

虽然此举或可持续提振景气循环类股,但是最佳的报酬率可能已经浮现,因为去年看来诱人的估值已然迅速减少.

据汤森路透I/B/E/S显示,MSCI除日本外亚太原材料指数的预期市盈率已扩增36%,目前为10.2.

据高盛的中国分析师表示,资本财、船运和原材料仍为具有获利风险的板块,在财报出炉期间应该避开这类股票.

港口运营商中国远洋(1919.HK)、工业设备制造商中联重科(1157.HK)和江西铜业(0358.HK)等景气循环类股,涨幅均高达30%,甚或更多.

摩根大通首席亚洲股票策略师Adrian Mowat在研究报告中表示,"由於投资者意识到中国经济放缓,因此大宗商品的涨势可能减退."其指出,钢铁产量从峰值下降14%,且12月住房开工较上月锐减42%.(完)

--编译 石冠兰/丁琦/许娜/王翔琼;审校 程琳/艾茂林/隋芬/龚芳

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