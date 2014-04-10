亚股因美联储会议记录而上涨 未受中国疲弱贸易数据影响

* 美联储会议记录显示官员们担心市场“反应过度”

* 除日本外亚股指数触及五个月高位

* 市场对中国疲弱数据处之泰然

* 美国原油期货接近五周高位

路透东京4月10日 -亚洲股市周四延续近期强劲升势，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)最新的政策会议记录表明，美联储对升息的态度要比市场预想的更加审慎。

中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。 路透调查预估中值分别为增长4%和2.4%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS触及五个月高点，最新上涨0.1%；日本股市日经指数.N225则是从上日触及的两周低点回升，上涨0.7%。

会议记录显示，美联储官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。

“美联储立场没有那么温和，但也没有变成更为强硬。人们紧张不安，因这是叶伦首次主持会议，”大和证券首席固定收益分析师Tohru Yamamoto表示。

美联储3月18-19日会议纪录论调温和，带动美国三大主要股价指数全都上涨超过1%，近期受到严重打击的网路及生技股涨幅居前。

会议记录还引发一波中短期政府公债买盘，推动收益率(殖利率)降至三周低点。

联邦基金利率期货显示，投资者将美联储首次升息时间的预期推后到接近2016年年底，在10月前后，一周前则约在8月。

由于短期利率和公债收益率下降通常会降低一种货币兑其他货币的吸引力，因此美元全面承压。

美元指数.DXY报79.52，距离3月13日触及的79.268和去年两度触及的当年低点约79.00不远。

欧元兑美元报1.3850，已从上周五触及的五周低点1.3705回升。

美元兑日圆报101.88，仍接近周二所及的三周低点101.55；英镑则接近2月17日所及的四年高位。

亚洲盘中，韩元表现优异，触及逾五年半高位，过去两交易日最多涨1.6%，因此前突破一重要技术位。这部分是受强劲的海外资金流入的支撑。

中国股市持于上日所及的七周高点附近，即便稍早公布的贸易数据意外疲软，因投资者预期政府将继续采取行动支撑经济。

澳元也守在接近五个月高点0.9309美元附近，受惠于澳洲就业数据强劲。

另外，印尼股汇市下跌，上日国会选举中，主要反对党未能赢得足够席次，使得人气颇高的雅加达省长Joko Widodo若无其他政党的奥援，将难以获得提名总统大位。

油价也持坚，受助于美国汽油需求意外上升，且俄罗斯与西方国家因乌克兰东部动荡而关系紧张。

美国原油期货报每桶103.23美元，周三曾高见103.77美元，是3月初以来最高水平。(完)

(编译 戴素萍/徐文焰/张明钧/张若琪/李婷仪 审校 白云/李爽/王冠中/侯向明)

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