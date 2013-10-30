亚股升高 押注美联储将维持刺激规模

* 1800 GMT美联储公布政策决定前夕，亚洲市场谨慎持坚

* 美股创历史高位，寄望美联储维持刺激规模

* 若美联储缩减刺激措施时间表有任何意外，都将对市场造成冲击

路透悉尼10月30日 -亚洲股市周三受美股创纪录高位鼓舞，投资者押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)在政策会议不会作出意外决定，而会至少将刺激政策再维持几个月时间。

日本股市日经指数.N225以1.2%的涨幅引领走势，澳洲股市升0.4%，沪综指.SSEC涨0.5%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.3%。

经济数据好坏不一让投资人有点伤脑筋，这些数据仅强化了美联储周三政策会议结束后将维持现状的预期。

连美元也获得一点提振，因交易商认为美元在跌了两个月之后，宽松资金维持更长一段时间的前景，已经相当程度反映过。

市场目前的假设似乎是，美联储政策声明将不会有太多意外，至少到明年3月之前购债计画不会改变。

这类结果将让近几周股债涨势更有依据，对近期股债价格的影响可能有限。

但这也意味着，市场恐怕很容易因任何意外的进展而受到冲击。

“因为市场预期美联储将肯定把缩减购债推迟到2014年，FOMC可能提前行动的风险就不太对称了，”澳新银行(ANZ/澳盛)分析师Patrick Perret-Greene表示。

“如果美联储明天按兵不动，那就一切照旧，但是如果他们采取行动或者甚至对近期采取行动有所暗示，都会产生很大影响。”

美联储的决议将于1800GMT发布，但其真实意图可能难以解读，因为不会发布新的经济预估，贝南克也不会召开新闻发布会。

**盼美联储会议结果符合预期**

目前市场指望美联储决议不会出现什么意外。

美股道琼工业指数.DJI周二收高0.72%，创纪录收盘高位15,680.35点。

标准普尔500指数.SPX上日收高0.56%，受IBM(IBM.N)攀涨的进一步扶助，此前该公司董事会通过加码150亿美元实施股票回购。

但经济数据好坏参半，无法对交投方向提供多少指引。日本工业生产反弹，但韩国工业生产受汽车制造商的罢工影响，结果令人失望。

美国方面，一项衡量美国核心零售销售的指标在9月意外呈现韧性，但一项消费者调查低迷，凸显政府部分停摆让大众感到不安。

外汇市场方面，经历两个月的抛售后美元空头似乎耗尽，全线出现反弹。美元指数.DXY一度触及一周高位79.667，周二攀升0.5%。美元指数上周五还曾跌至九个月低点78.998。

“今年的美联储会议一直不利好美元，除6月外，每次会议之后美元都会下跌，”法国巴黎银行的分析师在给客户的报告中称。

“不过，鉴于市场已经针对美联储政策前景更为温和的预期做出调整，我们认为美元这回可能好一点。”

欧元兑美元跌至1.3737，远离几天前触及的23个月高位1.3833。美元兑日圆从近期低位96.94升至98.18。

指标10年期美国公债收益率持稳在2.506%，之前从2.5360%高位下跌。债市过去两个月大幅上涨，收益率从3%一路下跌。

现货金略微反弹至每盎司1,343.24美元，因美元上涨，但金价仍较10月中触及的三个月低位升逾7%。

布兰特原油跌0.36美元报每桶108.65美元，美国原油则跌0.58美元报97.62美元。

交易员认为这是周一大涨后的盘整。周一有报导称利比亚石油出口大幅下降，重燃对全球供应的担忧。(完)

(编译 李爽 审校 王冠中)

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