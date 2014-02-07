亚股上扬 受美国就业增长憧憬提振

* 非农就业报告公布前，美国一周初请失业金数据提振投资者信心

* 亚洲股市周四持续反弹

* 欧元逼近一周高位，此前欧洲央行推迟采取行动

* 新兴市场货币企稳安抚市场情绪

路透东京2月7日 -亚洲股市周五重新企稳，进一步远离五个月低位，因美股强劲上扬，此外有迹象显示即将出炉的美国非农就业报告或将缓解全球增长忧虑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.7%，上日该指数创下两个多月最大涨幅。该指数自周三所及五个月低位反弹2.0%。

日本股市日经指数.N225上涨1.7%，本周稍早该指数触及四个月低位。

中国沪综指.SSEC长假后恢复交易，跌0.2%。

美国股市周四创年内最大涨幅，因一周初请失业金人数下降，增强投资者对于美国经济的信心。而迪士尼财报优于预期，亦支撑大盘。

美国上周初请失业金人数下滑程度超越预期，擦亮劳动力市场及整体经济前景。

该数据未直接与1月就业报告有关，因其调查期间不在1月范围内，但在近期新兴市场动荡引发全球成长前景新疑虑之后，该数据仍有助于提振信心。

“当市场能够相信中国经济进展良好，且美国成长坚挺的时候，冒险意愿将会复苏。”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido说。

许多投资人寄望发达国家，特别是美国，能够在今年能带领全球经济。因此强劲的美国就业成长对维系这样的信念至关重要。

尤其是在12月数据意外悲观，引发市场认为美国成长力道不如许多人想的强。分析师预计1月新增就业岗位18.5万个。

“美国非农就业报告向来对美元走势有重要影响，但这个月的影响恐怕尤其明显，数据表现将决定美元的成败。”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien在客户报告中指出。

脆弱的新兴市场在这几日相对淡静，这亦有助于缓解相关忧虑，投资者一直担心如果资本外逃情况持续，那么一些新兴经济体料将遭遇严重挫折。

土耳其里拉和南非兰特等备受打压的新兴市场货币目前也都反弹，脱离了此前触及的低点。

“与1990年代的拉丁美洲危机和俄罗斯危机相比，现在大多数国家都建立有庞大的外汇储备。因此，我认为这次不会爆发大的危机。”Commons Asset Management的总裁Tetsuro Ii说道。

欧元兑美元守在一周高点附近，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示欧元区没有陷入通缩。

不过他也警告欧元区经济仍有下行风险，并承认新兴市场动荡可能殃及欧元区。他的表态令市场警惕欧洲央行可能在3月采取行动。

欧元兑美元报1.3592美元，周四最高触及一周以来高点1.3619美元。

风险人气改善，推动日圆从高点进一步回撤。本周稍早时，因对新兴市场的担忧盛行，日圆曾创下10周高点。

美元兑日圆报102日圆，脱离周四创下的低点100.755日圆。(完)

(编译 许娜/田建华/李婷仪/高琦/朱晓军；审校 李春喜/张若琪/张明钧/艾茂林/龚芳)

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